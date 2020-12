LONDRES – Alarmé par ce qu’il a appelé une variante à propagation plus rapide du coronavirus, le Premier ministre Boris Johnson a brusquement inversé le cap samedi et imposé un verrouillage global de Londres et de la majeure partie du sud-est de l’Angleterre. La décision, que M. Johnson a annoncée après une réunion d’urgence de son cabinet, est intervenue après que le gouvernement a obtenu de nouvelles preuves d’une variante détectée pour la première fois il y a plusieurs semaines dans le Kent, au sud-est de Londres, que le Premier ministre a affirmé qu’elle était 70% plus transmissible que la précédente. versions. Les nouvelles mesures, qui prennent effet à la fin de la nuit de samedi, visent, en effet, à couper la capitale et ses comtés environnants du reste de l’Angleterre. Ce sont les mesures les plus sévères que le gouvernement a prises depuis qu’il a imposé un verrouillage du pays en mars, et elles reflètent la crainte que la nouvelle variante puisse surcharger la transmission du virus alors que l’hiver s’installe. « Lorsque le virus change sa méthode d’attaque, nous devons changer notre méthode de défense », a déclaré un sombre M. Johnson lors d’une conférence de presse samedi après-midi. «Nous devons agir sur les informations telles que nous les avons, car elles se propagent désormais très rapidement.»

Les mutations virales ne sont pas habituelles et cette variante – connue sous le nom de VUI 202012/01 – a été détectée dans une poignée d’autres pays, mais certains experts médicaux ont exprimé leur inquiétude quant à son apparente infectiosité. Certains ont fait valoir que cela renforçait l’urgence pour le gouvernement de resserrer les restrictions sociales pour essayer d’éliminer complètement le virus. «L’élimination est de plus en plus optimale», a déclaré Devi Sridhar, responsable du programme mondial de santé publique à l’Université d’Édimbourg. «Plus de virus circule signifie plus de variantes et de mutations.» D’autres scientifiques ont averti que la propagation rapide de la variante ne signifiait pas nécessairement qu’elle était plus transmissible. Les nouvelles mesures drastiques ont été prises après que les ministres ont appris que les cas avaient presque doublé la semaine dernière à Londres, la nouvelle variante représentant 60% d’entre eux. Les ministres britanniques ont été informés qu’il n’y a aucune preuve que la nouvelle variante est intrinsèquement plus mortelle, ou qu’elle est plus résistante aux vaccins que d’autres, mais qu’elle est nettement plus facile à transmettre.

Cependant, cela soulève la perspective d'une augmentation plus rapide du nombre de cas, entraînant davantage d'hospitalisations et de décès, et le gouvernement britannique a déclaré qu'il avait informé l'Organisation mondiale de la santé de la prévalence de la nouvelle variante.

Les États-Unis ont enregistré plus de 250 000 cas par jour pour la première fois.

Un étudiant américain est condamné à 4 mois de prison pour avoir enfreint les règles de quarantaine aux îles Caïmans. La nouvelle zone de verrouillage comprend tout le Grand Londres et une grande partie du sud-est du pays, une zone densément peuplée englobant près de 20 millions de personnes, soit un tiers de la population anglaise. Les restrictions resteront en place pendant au moins deux semaines et seront revues le 30 décembre. Le gouvernement a dit aux habitants de cette région de rester chez eux, sauf pour quelques raisons, notamment les voyages urgents, les rendez-vous médicaux et les exercices en plein air. Il a été conseillé aux personnes en dehors de cette zone de ne pas y entrer, et celles qui y vivent ne seront pas autorisées à voyager à l’extérieur pendant la nuit. Les magasins non essentiels fermeront, tout comme les gymnases, les cinémas, les coiffeurs et les salons de manucure. Et, bien que M. Johnson ait déclaré il y a quelques jours à peine qu’il serait «inhumain» d’annuler Noël, ce sera l’effet pratique sur une grande partie de la population avec de nouvelles restrictions sur la mixité sociale. Un plan visant à permettre à trois ménages de se réunir pendant les vacances sera abandonné à Londres et dans le sud-est, sans aucun mélange de ménages autorisé. Dans d’autres régions du pays, trois ménages seront autorisés à se rassembler, mais uniquement le jour de Noël, et non pendant la période prolongée de cinq jours envisagée. L’annonce de samedi est un aveu que le système de restrictions existant en Angleterre, en vertu duquel le pays était divisé en trois «niveaux» avec des règles différentes, n’a pas été suffisant pour contrôler la propagation du virus. La nouvelle zone de verrouillage constituera un quatrième niveau nouveau et plus dur. M. Johnson a déjà le pouvoir légal de resserrer les règles et il n’existe actuellement aucun plan de rappel du Parlement.

Le coronavirus a muté à plusieurs reprises depuis son apparition en Chine en 2019, selon des épidémiologistes. Vendredi, l’Afrique du Sud a signalé qu’elle avait identifié une nouvelle variante, qui, selon elle, y entraînait une nouvelle vague d’infections. Il n’est pas clair s’il s’agit de la même variante que celle identifiée en Grande-Bretagne. La plupart de ces variantes ne sont ni significatives ni répandues. Mais à mesure que le nombre de personnes qui ont été infectées – et, vraisemblablement, ont développé une immunité – augmente, la pression exercée sur l’agent pathogène pour muter augmente également. Certaines des nouvelles variantes peuvent être plus transmissibles ou conduire à une maladie plus grave que les versions antérieures du virus. «C’est potentiellement grave», a déclaré Jeremy Farrar, un expert en maladies infectieuses qui est directeur du Wellcome Trust, dans un communiqué la semaine dernière. «La surveillance et la recherche doivent se poursuivre et nous devons prendre les mesures nécessaires pour garder une longueur d’avance sur le virus.» Pendant des semaines, M. Johnson a eu du mal à équilibrer sa réponse au virus avec la pression de ne pas nuire davantage à l’économie. Le gouvernement a institué une échelle graduée de niveaux, plaçant Manchester, Liverpool et d’autres villes du nord, où les taux d’infection étaient plus élevés, dans le niveau le plus restrictif. La vie à Londres est restée pratiquement inchangée. En novembre, alors que les taux d’infection commençaient à augmenter à travers le pays, M. Johnson a imposé un nouveau verrouillage à l’échelle nationale. Cela a déclenché des spéculations dans les tabloïds britanniques selon lesquels il serait forcé «d’annuler Noël». Au lieu de cela, il a promis d’assouplir les restrictions sur la mixité sociale pendant une période de cinq jours autour de Noël pour permettre aux familles de se réunir. Mais la semaine dernière, alors que Londres était devenue un nouveau point chaud, M. Johnson a placé la capitale et la majeure partie du sud-est au niveau 3, le plus haut niveau de restrictions. Il s’est accroché à sa promesse d’un sursis de Noël du 23 au 27 décembre, alors même qu’il implorait les gens de faire en sorte que les réunions de famille soient courtes et courtes. « Passez un joyeux petit Noël », a déclaré M. Johnson la semaine dernière, annonçant les demi-mesures, « mais cette année hélas, de préférence un très petit Noël. »