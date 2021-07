Le Royaume-Uni impose des sanctions au fils du président de la Guinée équatoriale après des achats dont les gants de Michael Jackson

L’UE, cependant, a été plus lente et plus conservatrice sur le front des sanctions. Le bloc des 27 membres n’a également « pas activement appliqué la conformité », pour des raisons telles que le manque d’autorité d’application au niveau de l’UE, a écrit le cabinet d’avocats international Skadden basé à New York dans un mémorandum de janvier. Et, lorsque la Grande-Bretagne faisait partie de l’UE, tout objectif de politique étrangère britannique lié à l’imposition de sanctions aurait nécessité l’approbation unanime de tous les membres de l’UE, a déclaré Paul Feldberg, partenaire des enquêtes, de la conformité et des pratiques de défense de Jenner & Block.