Le Royaume-Uni identifie 34 cas de nouvelle variante BA.2.86 du COVID-19, aucun décès signalé

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKSHA) a déclaré vendredi que 34 cas de COVID-19 liés à la variante hautement mutée BA.2.86 avaient été identifiés en Angleterre.

La ramification d’Omicron porte plus de 35 mutations dans des parties clés du virus par rapport à XBB.1.5, la variante dominante pendant la majeure partie de 2023, un nombre à peu près égal à celui de la variante Omicron qui a provoqué des infections record.

Sur les 34 cas confirmés identifiés au 4 septembre, cinq patients ont été hospitalisés et aucun décès n’a été lié au nouveau variant émergent.

L’agence a déclaré que 28 des cas confirmés avaient été identifiés à partir d’une seule épidémie dans une maison de retraite de Norfolk.

LES ENSEIGNANTS DE NYC GAGNENT DES EMPLOIS AVEC UN ARRIÈRE-SALAIRE APRÈS AVOIR REFUSÉ LE VACCIN CONTRE LE COVID-19

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Moderna et son rival Pfizer ont déclaré mercredi que leurs vaccins COVID-19 mis à jour avaient généré de fortes réponses lors des tests contre la sous-variante BA.2.86.

BA.2.86 a été repéré pour la première fois au Danemark le 24 juillet. Il a depuis été détecté chez d’autres patients symptomatiques, lors de contrôles de routine dans les aéroports et dans des échantillons d’eaux usées dans des pays comme la Suisse et l’Afrique du Sud, en plus d’Israël, du Danemark et des États-Unis.

Sur la base des nouvelles données, il est tôt pour tirer des conclusions sur le comportement du BA.2.86 dans la population britannique au sens large, mais la variante peut être suffisamment transmissible dans un cadre de contact étroit, a déclaré l’agence.

« Il est clair qu’il existe un certain degré de transmission communautaire généralisée, tant au Royaume-Uni que dans le monde, et nous travaillons pour en déterminer toute l’ampleur », a déclaré Renu Bindra, directeur des incidents à l’UKHSA.