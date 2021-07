Le Royaume-Uni gèle les avoirs du milliardaire Michael Jackson, le super fan Teodoro Obiang Mangue, dans le cadre de la répression de la corruption

Un super fan de MICHAEL Jackson qui a dépensé 200 000 £ pour le gant blanc du chanteur a vu ses avoirs gelés dans le cadre d’une répression de la corruption.

Le milliardaire de Playboy Teodoro Obiang Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale, sera également confronté à une interdiction de voyager après que le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab l’a accusé d’avoir pillé les coffres du pays d’Afrique de l’Ouest « pour financer un style de vie somptueux ».

Le milliardaire de Playboy Teodoro Obiang Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale a été accusé d’avoir pillé les coffres du pays d’Afrique de l’Ouest Crédit : reportez-vous à la légende

Obiang Mangue a dépensé 200 000 £ pour le gant blanc de Michael Jackson Crédit : Rota

Obiang, dont le père dirige la nation riche en pétrole depuis 1979, a amassé une écurie de supercars, un manoir de 73 millions de livres sterling à Paris et un jet privé de 28 millions de livres sterling.

Sa collection de souvenirs de Michael Jackson était estimée à 1,5 million de livres sterling.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le fils du dictateur avait dépensé plus de 364 millions de livres sterling depuis 1998, ce qui était « incohérent avec son salaire officiel en tant que ministre du gouvernement ».

« Cela comprend l’achat d’un manoir de 100 millions de dollars à Paris et ailleurs dans le monde, d’un jet privé de 38 millions de dollars, d’un yacht de luxe, de dizaines de véhicules de luxe dont des Ferrari, des Bentley et des Aston Martin et, plus notoirement, une collection de souvenirs de Michael Jackson dont un gant recouvert de cristal que Jackson portait lors de sa tournée Bad », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Il était l’une des cinq personnes ajoutées aux sanctions anti-corruption du Royaume-Uni hier.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré qu’il visait des individus « qui se sont remplis les poches aux dépens de leurs citoyens ».

« La corruption draine les richesses des nations les plus pauvres, maintient leur peuple piégé dans la pauvreté et empoisonne le puits de la démocratie », a-t-il déclaré.

En 2014, des enquêteurs américains ont forcé Obiang à céder pour 30 millions de dollars d’actifs, dont la plupart de ses souvenirs de Michael Jackson, un manoir en bord de mer à Malibu et une Ferrari d’une valeur de 500 000 $.

Mais il a été autorisé à garder le gant blanc incrusté de cristaux du chanteur et un jet Gulfstream d’une valeur de 23 millions de livres sterling parce qu’ils se trouvaient en dehors des États-Unis.

Le milliardaire playboy était l’une des cinq personnes ajoutées aux sanctions anti-corruption du Royaume-Uni