Le Royaume-Uni fournit à l’Ukraine des armes de pointe – médias

Londres aurait expédié un nombre inconnu de missiles Brimstone 2 à guidage laser à Kiev

Le Royaume-Uni a fourni à l’Ukraine des missiles Brimstone 2 de haute précision, ont rapporté lundi les médias britanniques. Une vidéo diffusée par l’armée montrait la livraison d’une version avancée du projectile par rapport à ceux déjà utilisés par les forces ukrainiennes.

Selon des informations, Londres a commencé à expédier des versions antérieures du missile à l’Ukraine il y a environ six mois. Bien qu’initialement conçus pour être lancés à partir d’un avion, ces projectiles sont généralement tirés par les troupes ukrainiennes à partir de camions modifiés. Ils sont utilisés pour détruire les chars ennemis et autres véhicules militaires.

Chaque missile Brimstone 2 coûterait environ 175 000 £ (207 110 $).

Il a deux modes de fonctionnement : il peut soit toucher des cibles en suivant un laser, soit en sélectionner une dans une liste préprogrammée à l’aide d’un radar.

Le système peut scanner le champ de bataille et sélectionner indépendamment la cible la plus appropriée tout en épargnant les véhicules civils et les équipements militaires d’importance secondaire.

Lors de sa visite à Kiev ce week-end, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a dévoilé un nouveau programme d’aide militaire d’une valeur de 50 millions de livres sterling.

La Grande-Bretagne est l’un des principaux fournisseurs d’armes à l’Ukraine depuis que la Russie a lancé son offensive fin février.

Pendant ce temps, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’OTAN, dont le Royaume-Uni est membre, a insisté lundi sur le fait que l’alliance militaire devait maintenir ses livraisons d’armes à l’Ukraine pour s’assurer que le conflit se termine à la table des négociations dès que possible.

De hauts responsables russes ont signalé à plusieurs reprises que Moscou était prêt à des pourparlers tout en affirmant que Kiev mettait en place des conditions irréalistes pour le dialogue.

Le Kremlin caractérise le conflit en cours comme rien de moins qu’un “guerre par procuration» contre les États-Unis et l’OTAN. Moscou insiste également sur le fait que l’Occident ne fait que prolonger le conflit et risquer une confrontation directe entre la Russie et le bloc militaire en fournissant des armes à Kiev.