Le Royaume-Uni fournira une garantie de prêt de 192 millions de livres sterling pour renforcer les capacités nucléaires de l’Ukraine | Politique Nouvelles

Le secrétaire à l’Énergie, Grant Shapps, s’est rendu en Ukraine pour annoncer un nouveau soutien financier à son approvisionnement en combustible nucléaire dans le but de mettre fin à sa dépendance vis-à-vis de la Russie.

Le Royaume-Uni fournira une garantie de prêt de 192 millions de livres sterling à la société nucléaire nationale ukrainienne, Energoatom, via l’agence britannique de crédit à l’exportation, UK Export Finance.

Grâce à cet accord, Urenco, dont le siège est au Royaume-Uni, fournira à Energoatom des services d’enrichissement d’uranium qui sont vitaux pour le combustible nucléaire, l’énergie nucléaire générant plus de la moitié de l’électricité du pays.

Le gouvernement espère que cela renforcera la sécurité énergétique de l’Ukraine et contribuera à mettre fin à la dépendance du pays vis-à-vis des services nucléaires et du combustible nucléaire de la Russie, ainsi qu’à isoler davantage Vladimir Poutine.

Selon le Département de la sécurité énergétique et Net Zero, le nouveau prêt portera l’aide financière non militaire du Royaume-Uni à l’Ukraine à près de 5 milliards de livres sterling.

Lors de sa visite en Ukraine, M. Shapps a rencontré de hauts ministres ukrainiens et des personnalités du secteur de l’énergie et a visité une centrale électrique en cours de réparation après avoir été endommagée par les bombardements russes.

Il a également visité une crèche fréquentée par Nikita, le jeune fils de la famille qu’il a accueilli dans le cadre du programme britannique Homes for Ukraine – où il a diffusé un message enregistré du garçon.

En savoir plus:

Guerre d’Ukraine: Zelenskyy toujours résolu – mais l’Ouest vacille alors que la contre-offensive printanière s’arrête | Sean Bell

Le critique de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, emprisonné pendant 19 ans pour « extrémisme »

« Notre soutien à l’Ukraine est inébranlable face à l’invasion barbare de Poutine – le Royaume-Uni continue de soutenir l’Ukraine alors qu’elle repousse les attaques russes et reconstruit son pays », a déclaré M. Shapps.

« Être ici sur le terrain, c’est vraiment remarquable d’être le témoin direct du courage, de la détermination et de la détermination du peuple ukrainien.

« Poutine a utilisé l’énergie comme une arme de guerre : l’action d’aujourd’hui pour soutenir les livraisons de combustible nucléaire aidera l’Ukraine à mettre fin à sa dépendance vis-à-vis des approvisionnements russes et à renforcer sa sécurité énergétique.