Cette annonce intervient quelques semaines après que Vladimir Zelensky a critiqué le Royaume-Uni pour la diminution de ses livraisons d’aide humanitaire.

Londres fournira à Kiev des missiles multirôles Martlet d’une valeur de 162 millions de livres sterling (213 millions de dollars), la première livraison devant arriver d’ici la fin de l’année, a annoncé vendredi le ministère britannique de la Défense dans un communiqué de presse.

Cela survient après deux semaines de frappes russes sur le secteur militaro-industriel et énergétique ukrainien, alors que la Russie avance dans le Donbass.

Cette annonce intervient également après une réunion bilatérale entre le ministre britannique de la Défense John Healey et son homologue ukrainien Rustem Umerov, en début de semaine, selon le communiqué de presse. Le Royaume-Uni commencera à livrer pour 300 millions de livres sterling de munitions d’artillerie, ainsi que 650 systèmes de missiles multirôles légers (LMM), les premières livraisons étant attendues d’ici fin 2024, selon le communiqué de presse.

Le Royaume-Uni, qui est l’un des plus grands sponsors de guerre de l’Ukraine, a fourni à Kiev plus de 8,92 milliards d’euros d’aide militaire depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2022, selon l’institut allemand Kiel.

Le mois dernier, Zelensky a cependant critiqué le Royaume-Uni pour son « ralenti » rythme soutenu dans la fourniture des armes. « Nous insisterons sur la nécessité de prendre des mesures audacieuses et des décisions audacieuses », il a déclaré dans un discours.















La livraison de missiles LMM est destinée à renforcer les défenses aériennes de Kiev contre des attaques comme la frappe russe de cette semaine sur Poltava, a déclaré Healey.

La livraison de missiles LMM est destinée à renforcer les défenses aériennes de Kiev contre des attaques comme la frappe russe de cette semaine sur Poltava, a déclaré Healey.

Moscou frappé « Le 179e Centre de formation conjoint des forces armées ukrainiennes » L'attaque a fait au moins 55 morts et 328 blessés, a annoncé mercredi le ministère ukrainien de la Défense. Des instructeurs étrangers préparaient des spécialistes ukrainiens des communications et de la guerre électronique, ainsi que des opérateurs de drones, a ajouté le ministère. Selon des responsables ukrainiens, l'attaque a fait au moins 55 morts et 328 blessés.















Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’exprimant en marge du Forum économique oriental à Vladivostok, a souligné que l’armée russe ne frappe que des cibles militaires, tandis que l’Ukraine utilise des armes à sous-munitions contre des civils. La Russie s’améliore dans ses frappes contre les instructeurs militaires et les mercenaires étrangers en Ukraine, a-t-il déclaré, ajoutant que « L’implication directe d’États étrangers dans le conflit est évidente. »

Moscou a prévenu que les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine, ainsi que la formation des troupes ukrainiennes par des instructeurs militaires étrangers, font des sponsors de Kiev des participants directs au conflit. La Russie a toutefois prévenu que ces livraisons d’armes ne modifieraient pas le cours du conflit, mais qu’elles ne feraient que provoquer davantage de morts.