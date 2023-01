Le Royaume-Uni fixe la date de l’annonce du char ukrainien – Guardian

Kiev espère que la décision convaincra l’Allemagne de faire également don de ses propres Léopards

La Grande-Bretagne annoncera le don de dix chars de combat principaux Challenger 2 à l’Ukraine, a rapporté vendredi The Guardian, citant des sources ukrainiennes. Ce faisant, le Royaume-Uni deviendrait le premier membre de l’OTAN à envoyer des chars de conception occidentale à Kiev, alors que la pression monte sur l’Allemagne pour qu’elle emboîte le pas.

Une annonce officielle est attendue lundi, ont indiqué les sources du journal. Ces mêmes sources ont déclaré que si dix Challengers n’auront probablement aucun impact sur le cours de la bataille, ils espèrent que la décision poussera l’Allemagne à autoriser ses alliés européens à exporter leurs stocks de chars Leopard vers l’Ukraine, ce que Berlin n’a jusqu’à présent pas autorisé.

La Pologne et la Finlande ont toutes deux déclaré cette semaine qu’elles enverraient des Léopards de leurs propres stocks en Ukraine, à condition qu’elles ne le fassent pas seules. Les États-Unis ont exclu le transfert de leurs propres chars M1 Abrams, mais ont annoncé la semaine dernière qu’ils enverraient des véhicules d’infanterie Bradley, alors que l’Allemagne et la France ont simultanément annoncé le transfert d’un blindage similaire.

La nouvelle du don de Challenger a déjà été transmise aux médias par les autorités britanniques. Des responsables ont déclaré lundi à Sky News que le Premier ministre Rishi Sunak avait discuté de la possibilité de “quelques semaines,” et que le Royaume-Uni “pourrait en proposer une dizaine” réservoirs. Un porte-parole de Sunak a ensuite déclaré aux journalistes mercredi que la décision avait été prise, sans fournir de calendrier pour une annonce officielle.

La position officielle du gouvernement allemand est qu’il ne sera influencé par aucune annonce de Londres. “Il n’y a pas de changement dans la situation maintenant à cause de la mesure annoncée par le gouvernement britannique”, a déclaré un porte-parole après la nouvelle de mercredi.

Cependant, l’Ukraine s’attend à ce que les Allemands cèdent à la fin. “L’Allemagne le fera de toute façon à une date ultérieure”, Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a déclaré mercredi à la chaîne d’information Tagesschau. “Nous l’avons déjà vu avec les obusiers automoteurs, avec le système anti-aérien IRIS-T et plus récemment avec les systèmes Marder et Patriot.”

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises les pays occidentaux contre l’envoi d’armes à l’Ukraine, arguant que cela ne ferait que prolonger le conflit. Mardi, le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a accusé l’OTAN et les États-Unis de “participer définitivement à ce conflit, bien qu’indirectement, par procuration”, alors qu’ils continuent d’envoyer des armes.