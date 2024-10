Le Royaume-Uni fera face à des demandes de réparation « étonnantes » pour esclavage – médias — RT World News

Les gouvernements des Caraïbes envisagent de soulever la question de l’indemnisation pour la traite négrière lors du prochain sommet du Commonwealth, rapporte le Daily Mail.

Un groupe de pays des Caraïbes exigera des réparations s’élevant à « un incroyable 200 milliards de livres sterling » (261 milliards de dollars) du roi Charles III et du Premier ministre britannique Keir Starmer pour la traite transatlantique des esclaves lors de la prochaine réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, a affirmé samedi le Daily Mail.

Les nations auraient convenu à l’unanimité d’aborder le sujet des pratiques esclavagistes lors du rassemblement biennal qui se tiendra aux Samoa le 21 octobre.

Le tabloïd a écrit que Mia Mottley, la première ministre de la Barbade, qui mène la charge sur la question des réparations entre les États des Antilles, a rencontré le roi Charles à Londres au début du mois pour des négociations en amont du sommet des 56 nations. Mottley aurait félicité le monarque pour avoir déclaré il y a deux ans que l’esclavage était « une conversation dont l’heure est venue », bien que le palais de Buckingham n’ait pas dévoilé plus de détails sur ce qu’on appelle « discussions privées ».

Le mois dernier, s’adressant à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, Mottley a appelé à une décennie supplémentaire pour « achever le travail inachevé et résoudre la question des réparations pour l’esclavage et le colonialisme ». En 2023, elle a exhorté le Royaume-Uni à payer 4 900 milliards de dollars de réparations pour la traite transatlantique des esclaves.

Le révérend Michael Banner, doyen du Trinity College de Cambridge, a calculé que le Royaume-Uni devait aux Caraïbes 205 milliards de livres sterling en réparations. En 2023, une étude menée par le cabinet de conseil économique Brattle Group a suggéré que la Grande-Bretagne devait près de 19 000 milliards de livres sterling (24 000 milliards de dollars) en réparations pour ses pratiques esclavagistes qui durent depuis trois siècles.

En août, le juge de l’ONU Patrick Robinson a déclaré que le Royaume-Uni ne pouvait ignorer les appels à des réparations liées à l’esclavage, soulignant que le montant calculé par Brattle Group était un montant élevé. « sous-estimation » des dommages causés par les pratiques esclavagistes.

En avril 2023, Rishi Sunak, alors Premier ministre britannique, a publiquement refusé de s’excuser ou d’offrir des réparations pour la traite négrière, affirmant que « Essayer de décortiquer notre histoire n’est pas la bonne voie à suivre et ce n’est pas quelque chose sur lequel nous concentrerons nos énergies. »

L’implication de la Grande-Bretagne dans la traite transatlantique des esclaves a commencé en 1562 et, dans les années 1730, la nation était devenue le plus grand État négrier au monde. La traite négrière et le travail asservi dans les colonies britanniques ont été abolis respectivement en 1807 et 1833.