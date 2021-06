Le Royaume-Uni fera don de 30 millions de doses de vaccin aux pays les plus pauvres d’ici la fin de l’année, dont 5 millions d’ici septembre

Le Royaume-Uni fera don de 30 millions de doses de vaccin « surplus » aux pays les plus pauvres d’ici la fin de l’année – dont cinq millions d’ici septembre – après des critiques selon lesquelles il traînait les pieds.

En ouvrant le sommet du G7 à Cornwall, Boris Johnson s’engagera également à libérer au moins 70 millions de jabs supplémentaires au cours de la prochaine année, alors qu’il cherche à faire preuve de leadership mondial sur la question.

Et, après les craintes que le don ne compte dans le budget de l’aide étrangère – qui est réduit de 4 milliards de livres sterling cette année – ce sera «en plus» du pot d’aide rétréci de 10 milliards de livres sterling.

Cette décision intervient après que l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organismes mondiaux ont supplié les pays riches d’agir, pour empêcher de nouvelles variantes dangereuses de Covid de retarder les progrès pour mettre fin à la pandémie.

Dans une annonce à la veille du sommet, le président américain Joe Biden s’est engagé à acheter et à faire don de 500 millions de doses supplémentaires de vaccin Pfizer à distribuer aux pays les plus pauvres du monde au cours de l’année prochaine.

Johnson a déclaré que le don initial de 5 millions – pour aider les pays les plus en difficulté – pourrait être fait sans retarder l’achèvement du programme britannique visant à donner au moins un jab à chaque adulte d’ici la fin juillet.

« En raison du succès du programme de vaccination du Royaume-Uni, nous sommes désormais en mesure de partager certaines de nos doses excédentaires avec ceux qui en ont besoin », a-t-il déclaré.

Le Royaume-Uni, avec un stock de 500 millions de personnes, veillerait également à disposer de doses suffisantes pour les injections de rappel d’automne, si nécessaire, et pour répondre à toute nouvelle souche du virus.

À Cornwall, les dirigeants du G7 devraient annoncer qu’ils fourniront au moins 1 milliard de doses de vaccin et établiront un plan pour étendre la fabrication, ainsi que des mesures pour prévenir de futures pandémies.

Mais ils sont sous pression pour faire face à une plus grande partie de la facture, avec 200 anciens dirigeants et ministres mondiaux, dont Gordon Brown et Tony Blair, appelant à payer les deux tiers du coût de 46,6 milliards de livres sterling de la vaccination des pays en développement.

Pendant ce temps, il existe un fossé sur la renonciation aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins, soutenu par M. Biden mais pas par le Royaume-Uni ou la plupart des dirigeants de l’UE.

Avant les pourparlers sur le financement, M. Johnson annoncera que 80% des 100 millions de doses du Royaume-Uni seront distribuées via Covax, le programme d’aide mondiale, et le reste directement aux pays dans le besoin.

Ils seront un mélange d’Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen, Moderna et d’autres marques, en fonction de l’offre et des besoins du Royaume-Uni à l’époque.

Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré que les premiers jabs américains seraient expédiés via l’alliance mondiale Covax en août à 92 pays à faible revenu et à l’Union africaine, dans le but de distribuer 200 millions d’ici la fin de cette année et le reste au premier semestre 2022. .

S’exprimant après des entretiens avec M. Johnson à Cornwall, M. Biden a déclaré qu’il s’attendait à ce que de nouveaux engagements soient pris par les pays du G7 vendredi.

« Les États-Unis fournissent ces demi-milliards de doses sans aucune condition », a déclaré le président américain. « Nos dons de vaccins n’incluent pas la pression pour des faveurs ou des concessions potentielles. Nous faisons cela pour sauver des vies.

Biden a juré que l’Amérique serait « l’arsenal des vaccins » dans la lutte contre Covid-19 de la même manière que ses usines de munitions étaient « l’arsenal de la démocratie pendant la Seconde Guerre mondiale ».

Le Royaume-Uni a fait valoir qu’il avait fait preuve d’un leadership mondial en finançant le vaccin Oxford-AstraZeneca et en le rendant disponible au prix coûtant – plutôt qu’à un prix beaucoup plus élevé, avec d’énormes bénéfices réalisés.

M. Johnson a ajouté : « Il y a plus d’un an, nous avons financé le développement du vaccin Oxford-AstraZeneca sur la base qu’il serait distribué au prix coûtant pour le monde.

« Ce modèle sans précédent, qui place les gens au-dessus du profit, signifie que plus d’un demi-milliard de doses ont été administrées dans 160 pays jusqu’à présent. »