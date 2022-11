Le Royaume-Uni “fait reculer” la lutte contre l’esclavage – association caritative

La Grande-Bretagne rend plus difficile pour les victimes de demander une protection, selon le groupe

Les protections contre l’esclavage moderne en Grande-Bretagne ont considérablement diminué depuis que l’ONU a examiné les politiques du pays il y a cinq ans, a averti l’organisation caritative Anti-Slavery International, âgée de 183 ans.

“Le contexte est très différent maintenant, le gouvernement britannique annulant un soutien crucial à l’esclavage moderne, reclassant l’esclavage moderne comme un problème d’immigration et jetant le doute sur la validité des allégations de traite”, Le PDG de l’organisme de bienfaisance, Jasmine O’Connor, a déclaré mardi au Guardian.

L’organisation à but non lucratif, fondée en 1839, a déclaré qu’il est plus difficile d’identifier les victimes de l’esclavage lorsque la loi et les politiques britanniques sont “en cours de refonte pour expulser certaines personnes arrivant au Royaume-Uni beaucoup plus rapidement.”

L’organisme de bienfaisance a fait valoir que le “cruel” plan d’expulsion des demandeurs d’asile déboutés vers le Rwanda, approuvé par le gouvernement, signifiera que certaines personnes pourraient être expulsées “avant même que leur cas n’ait été compris.”

Le groupe a en outre critiqué Londres pour “relevant apparemment le seuil” pour que les personnes soient admises dans le programme de protection des victimes de l’esclavage en disqualifiant les survivants ayant une condamnation pénale supérieure à 12 mois de prison.

L’évaluation intervient après que Suella Braverman, qui a été reconduite dans ses fonctions de ministre de l’Intérieur britannique le mois dernier, a déclaré que les migrants exploitaient la loi de 2015 sur l’esclavage moderne pour prétendre à tort être des victimes afin d’éviter l’expulsion.

Lors du récent remaniement ministériel, la responsabilité de la lutte contre l’esclavage moderne a été retirée du portefeuille du ministre de la sauvegarde et réaffectée au ministre de l’immigration.

Le gouvernement précédent avait tenté de dissuader les passages illégaux en menaçant les demandeurs d’asile d’un éventuel renvoi au Rwanda. Le plan controversé de relocalisation des demandeurs d’asile a été introduit sous l’ancien Premier ministre Boris Johnson. Mais sa mise en œuvre a été bloquée par des contestations judiciaires déposées par des groupes de défense des droits humains.