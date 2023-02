Le Royaume-Uni fait le point sur les avions de combat pour l’Ukraine

Londres n’a pas l’intention dans l’immédiat de transférer des avions militaires à Kiev, a déclaré le secrétaire britannique à la Défense

Le Royaume-Uni se concentre actuellement sur l’aide à l’Ukraine pour assurer la couverture aérienne en fournissant des missiles et des drones à longue portée, plutôt que les moins “réaliste” possibilité d’envoyer des avions de combat, a déclaré jeudi le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace.

S’adressant à la BBC, Wallace a averti que l’envoi d’avions à Kiev pourrait potentiellement prendre des mois et a exclu tout transfert immédiat, tout en disant que ce serait “plus réaliste et plus productif” fournir à l’Ukraine des avions après la fin du conflit avec la Russie, à des fins de sécurité à long terme.

“Ce n’est pas un simple cas de remorquage d’un avion jusqu’à la frontière”, Wallace a déclaré au diffuseur, ajoutant que la Grande-Bretagne “sait ce dont l’Ukraine a besoin et est très heureux d’aider de plusieurs manières” ce qui ne prendrait pas autant de temps que les livraisons d’avions de chasse.

Wallace a rejeté les suggestions de l’ancien Premier ministre Boris Johnson selon lesquelles Londres pourrait fournir à Kiev 100 avions de combat Typhoon. Le secrétaire à la Défense a insisté sur le fait qu’il avait le devoir de veiller à ce que le Royaume-Uni et l’OTAN maintiennent un nombre suffisant d’avions de combat pour assurer leur propre défense.

Plus tôt cette semaine, le président ukrainien Vladimir Zelensky a effectué son premier voyage au Royaume-Uni depuis que les combats ont éclaté entre Kiev et Moscou. Avant la visite, le bureau du Premier ministre britannique a annoncé que la Grande-Bretagne fournirait une formation aux pilotes ukrainiens sur la façon d’utiliser des avions aux normes de l’OTAN.

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est également engagé à étendre le programme de formation des recrues du Royaume-Uni, qui a déjà vu 10 000 soldats ukrainiens prêts au combat au cours des six derniers mois. Le Royaume-Uni espère maintenant former 20 000 soldats supplémentaires cette année.