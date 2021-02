La récente dispute sur la proposition malheureuse – et rapidement abandonnée – de la Commission européenne pour invoquer des dispositions d’urgence dans le cadre de l’accord sur le Brexit concernant l’Irlande du Nord a mis l’accord de divorce lui-même sous les projecteurs.

Dans un contexte de quelques premières semaines chaotiques de commerce post-Brexit, le gouvernement britannique a appelé à une « réinitialisation » de ses relations avec l’UE.

Avant une réunion avec des responsables bruxellois jeudi, le ministre britannique du Brexit, Michael Gove, a déclaré que les arrangements dans le cadre de l’accord ne fonctionnaient pas pour le moment.

Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen s’est excusé mercredi pour les « erreurs » commises le mois dernier lorsque les contrôles des exportations de vaccins contre les coronavirus ont été brièvement examinés depuis l’Irlande, un membre de l’UE, et l’Irlande du Nord, qui, dans le cadre du Royaume-Uni, a maintenant quitté le bloc de 27 membres sous le Brexit.

La ligne a fourni des munitions à certains appelant à la suppression des accords conclus après le Brexit sur l’Irlande du Nord.

Bien que le gouvernement britannique rejette cela pour le moment, il a été accusé d’exploiter la question à son propre profit politique – et de se soustraire à la responsabilité de complications qui sont en grande partie de son propre fait.

Quelle était la gravité de l’erreur de l’UE?

La proposition de la Commission européenne du 29 janvier – rapidement retiré suite à un tollé – a touché des nerfs politiques sensibles au-dessus de la frontière terrestre irlandaise. C’est la frontière même sur laquelle toutes les parties ont toujours convenu qu’elle doit rester ouverte, à la fois avant le référendum britannique de juin 2016 et tout au long des négociations de divorce tortueuses qui ont suivi.

Au milieu de la querelle sur les approvisionnements en vaccins, la Commission a suggéré d’invoquer des mesures d’urgence au titre de l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord, qui fait partie de l’accord de divorce UE-Royaume-Uni et fournit le cadre pour les arrangements post-Brexit.

Le plan n’aurait pas conduit à une frontière terrestre «dure», ni arrêté les expéditions de vaccins, mais il aurait signifié que des autorisations d’exportation étaient nécessaires.

Cette décision a été prise sans consulter Londres, Dublin, l’assemblée de Belfast ou même, semble-t-il, Michel Barnier, désormais conseiller spécial de la Commission chargée de superviser la ratification de l’accord commercial sur le Brexit.

Bien que la proposition ait été révoquée en quelques heures, les sensibilités politiques ont été enflammées et le torrent de critiques de tous horizons se poursuit près de deux semaines plus tard.

« Il est inacceptable que la Commission n’ait pas vu le potentiel de déstabilisation de l’accord de retrait et de l’accord du vendredi saint », a déclaré Chris MacManus, député européen du Sinn Féin dit au Parlement européen mercredi. « Maintenant, nous devons nous assurer que le fiasco ne se répète pas ».

« C’était un moment où la confiance s’est érodée, où des dommages ont été causés et où des mouvements sont nécessaires pour garantir une réinitialisation appropriée », Michael Gove, le ministre britannique chargé de la mise en œuvre de l’accord sur le Brexit, dit à un comité parlementaire le lundi.

Quelle est la position du gouvernement britannique?

Jeudi, Gove rencontrera le vice-président de la Commission, Maroš Šefčovič, pour régler ce qu’il a décrit comme « les perturbations et les difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens d’Irlande du Nord dans leur vie quotidienne », résultant des accords commerciaux post-Brexit.

Les arrangements complexes et les nouvelles exigences administratives imposées aux marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne ont conduit à des perturbations et à des pénuries. Il y a des contrôles, des contrôles et des déclarations en douane. De nouveaux postes de contrôle aux frontières ont été créés.

Bien qu’il n’y ait eu aucune preuve d’implication paramilitaire, les menaces de violence contre le personnel portuaire ont entraîné la suspension temporaire de certains contrôles sur les produits animaux et les aliments.

Dans un lettre à Šefčovič le 2 février, Gove fustige l’UE pour sa décision sur l’article 16 et l’utilise comme justification pour demander des prolongations de diverses périodes de grâce concernant de nouveaux accords commerciaux et des modifications du protocole d’Irlande du Nord lui-même.

Il a depuis rejeté un appel du Parti unioniste démocratique (DUP) d’Irlande du Nord demandant au gouvernement d’abandonner le Protocole en déclenchant lui-même l’article 16. « Nous pensons qu’il existe des moyens de travailler avec la Commission afin de résoudre les problèmes très réels qui existent sur le terrain », a-t-il déclaré devant le comité cette semaine.

Cependant, il a laissé la porte ouverte à l’action si les problèmes ne sont pas résolus: « Comme le Premier ministre l’a expliqué, si nous ne pouvons pas progresser dans la résolution de ces problèmes, le gouvernement britannique doit réserver ses droits. »

« Nous ferons tout ce que nous devons faire … que ce soit par voie législative ou en invoquant l’article 16 du protocole … pour garantir qu’il n’y ait pas de barrière en mer d’Irlande et … des affaires sans entraves entre l’Irlande du Nord et le reste du pays. pays, » Boris Johnson a déclaré à la Chambre des communes le 3 février.

Les manifestations de Johnson sur la «mer d’Irlande» tiennent-elles la route?

Le Premier ministre et certains collègues du gouvernement ont réclamé avec persistance qu’il n’y a pas de nouvelle frontière commerciale entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, et pourtant c’est précisément ce qui a été créé dans le cadre de l’accord sur le Brexit auquel ils aspiraient.

Une frontière maritime est nécessaire compte tenu de la décision du Royaume-Uni de quitter à la fois le marché unique et l’union douanière de l’UE, l’impératif politique de maintenir la frontière terrestre Nord-Sud ouverte dans le cadre de l’accord de paix et l’absence de solutions technologiques alternatives.

L’énigme a tourmenté le gouvernement de la prédécesseure de Johnson, Theresa May, dont la proposition d’assurance «de secours» envisageait de maintenir l’ensemble du Royaume-Uni sur le territoire douanier de l’UE. Cela a provoqué une tempête politique prolongée, sa propre chute et retardé le Brexit lui-même.

L’accord du Premier ministre actuel avec l’UE – qui a ouvert la voie à la sortie du Royaume-Uni via une victoire électorale retentissante – a abandonné le filet de sécurité. Mais il contourne le problème des frontières terrestres en maintenant le Nord aligné sur les règles du marché unique de l’UE et en l’obligeant à suivre le code des douanes de l’UE.

Pourtant, le gouvernement lui-même analyse d’impact en octobre 2019 – lorsque l’encre de l’accord était à peine sèche – les conséquences prévues pour « toutes les entreprises britanniques qui transportent des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord », les « coûts fixes et variables » ayant un « effet disproportionné » sur les petites et moyennes entreprises en particulier.

Le détail a été inscrit dans le protocole de l’Irlande du Nord dans le cadre de l’accord de retrait contraignant. Il a été approuvé par l’UE et le parlement britannique, grâce à la nouvelle majorité importante du gouvernement Johnson.

Que disent-ils maintenant du protocole?

«Nous devons affiner la manière dont le Protocole fonctionne … L’objectif primordial du Protocole est de faire en sorte que les gains dont le peuple d’Irlande du Nord a bénéficié au cours des 20 dernières années soient consolidés et valorisés. pour le moment … il y a des inquiétudes dans les communautés d’Irlande du Nord concernant l’impact. » – Michael Gove, Ministre du Cabinet du Royaume-Uni, à Comité d’examen européen de la Chambre des communes.

« Le protocole sur IE / NI est une pierre angulaire de l’AO et le seul moyen de protéger l’Accord du Vendredi Saint (Belfast) dans toutes ses dimensions, en protégeant la paix et la stabilité sur l’île d’Irlande. A toujours été la priorité absolue de l’UE. » – Maroš Šefčovič, Vice-président de la Commission européenne et coprésident du comité mixte UE-Royaume-Uni, sur Twitter.

« Si nous pouvons fixer le protocole avec l’accord de l’UE, c’est clairement mieux que de l’abroger unilatéralement. Le fixer, cependant, doit signifier précisément cela: non pas des exemptions temporaires ou des délais de grâce prolongés, mais des solutions permanentes … pour accepter une réforme dans ce sens, nous pouvons supprimer tout le protocole en toute bonne conscience. » – Daniel Hannan, Ex-député conservateur, conseiller du UK Board of Trade, écrit dans le Sunday Telegraph.

« Certains d’entre nous ont passé des années à avertir les Brexiteers inconditionnels qu’ils n’obtiendraient pas un ALE (accord de libre-échange) sans un accord séparé pour NI et plus la relation GB / UE est éloignée, plus ce serait douloureux pour le commerce GB / NI. écoute pas. » – Gavin Barwell, ex-chef de cabinet de l’ex-Premier ministre Theresa May, sur Twitter.

«La situation complexe et désordonnée dans laquelle nous nous trouvons actuellement – y compris les perturbations en cours et qui devraient augmenter les flux de marchandises entre la Grande-Bretagne et le NI – est le résultat du Brexit en général et de la manière particulière dont le gouvernement Johnson a choisi de mettre en œuvre le Brexit … Le Brexit a jeté un énorme rocher dans la haute machine délicate et fragile du processus de paix en Irlande du Nord … Le protocole évite le pire des dommages, en empêchant une frontière terrestre irlandaise, mais cela n’empêche pas du tout qu’il y ait des dommages. » – Chris Gray, Professeur émérite à l’Université de Londres et Blogueur sur le Brexit.