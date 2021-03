Huit personnes ont été abattues dans trois spas de la ville américaine d’Atlanta. Six des victimes étaient des femmes asiatiques, a indiqué la police, et un homme de 21 ans est en garde à vue parce qu’il est soupçonné d’avoir tué en masse. La fusillade est survenue avec de nombreux Américains d’origine asiatique déjà sur les nerfs à la suite d’un récent pic de crimes haineux contre la communauté, et a déclenché des craintes immédiates que des entreprises dirigées par des asiatiques aient été délibérément ciblées. Lisez la suite pour plus de détails.

