Le Royaume-Uni fait face à une « concurrence » difficile avec l’UE pour les chauffeurs routiers, admet le ministre

Le Royaume-Uni est confronté à une bataille concurrentielle avec les pays de l’UE pour attirer plus de chauffeurs routiers et atténuer la crise de l’approvisionnement en carburant et en nourriture, a admis un ministre du cabinet.

Cela survient alors que le gouvernement a annoncé un revirement sur son programme de visa d’urgence, cédant à la pression des chefs de l’industrie alimentaire et du carburant en prolongeant ses programmes de visa temporaire au-delà de la veille de Noël.

Le programme de visa pour près de 5 000 chauffeurs étrangers de camionnage de nourriture – qui peuvent arriver à partir de fin octobre – sera désormais prolongé jusqu’à fin février dans une tentative désespérée d’éviter le chaos pendant la période des fêtes.

Quelque 300 des chauffeurs routiers seront encouragés à venir immédiatement en Grande-Bretagne et autorisés à rester jusqu’à la fin mars.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’il était « confiant » que le programme encouragerait davantage de conducteurs européens à travailler au Royaume-Uni. « Bien sûr, il y a une concurrence pour les conducteurs – cela se déroule dans toute l’Europe », a-t-il déclaré à Sky News.

Décrivant la pénurie de chauffeurs comme un « problème international », M. Javid a déclaré : « À court terme, je pense qu’il est juste d’essayer de voir que nous pouvons obtenir plus de chauffeurs [from abroad]. Je pense que cela fonctionnera.

Le gouvernement a demandé à des milliers de ressortissants allemands vivant au Royaume-Uni de conduire des camions pour faire face à la pénurie drastique – même s’ils n’en ont jamais conduit auparavant, L’indépendant révélé vendredi.

Des lettres du ministère des Transports ont également été envoyées à des milliers de pompiers, les exhortant à envisager de renoncer à des emplois vitaux pour se lancer dans la conduite de transport, a-t-il révélé.

M. Javid a affirmé que la situation du carburant se « stabilise » déjà et « va dans la bonne direction » dans la plupart des régions du pays et que l’armée n’est déployée qu’à titre de « précaution ».

Des chauffeurs de l’armée seront déployés pour livrer du carburant aux parvis à partir de lundi alors que la crise aux pompes se poursuit. Près de 200 militaires – dont 100 chauffeurs – se sont formés sur les sites de transport et commenceront les livraisons pour aider à soulager la pression dans les stations-service.

Pendant ce temps, le chancelier Rishi Sunak a admis que les pénuries de marchandises pourraient continuer à l’approche de Noël. « Ces pénuries sont bien réelles », a-t-il déclaré au Courrier quotidien.

Il a ajouté: « Nous constatons de réelles perturbations dans les chaînes d’approvisionnement dans différents secteurs, pas seulement ici mais dans le monde entier … Mes enfants seront très fâchés contre moi s’il n’y a pas un vrai Noël. »

Parler à Les temps à la veille de la conférence du Parti conservateur, Boris Johnson n’excluait pas une rupture d’approvisionnement à Noël. « Ce que je prédis avec confiance, c’est que ce Noël sera considérablement meilleur que Noël dernier », a-t-il déclaré.

Insistant sur le fait qu’il n’y aurait pas d’augmentation supplémentaire des 5 000 visas pour les chauffeurs de camion, M. Johnson a déclaré « vous ne pouvez pas simplement atteindre le levier marqué » immigration incontrôlée « ».

Le gouvernement a également déclaré que 5 500 travailleurs de la volaille seront également autorisés à approvisionner les rayons des supermarchés en dindes avant Noël dans le cadre d’une série d’annonces faites vendredi soir.

Le gouvernement a déclaré que ces travailleurs avicoles, qui peuvent arriver à partir de fin octobre, pourront rester jusqu’au 31 décembre dans le cadre du régime de visa temporaire.

Cela survient alors que les partis d’opposition ont évoqué la perspective d’un rappel parlementaire pour faire face à des pénuries de main-d’œuvre plus larges et à une perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que le programme de visa temporaire ne serait pas opérationnel « avant des semaines », et a ajouté que M. Johnson devrait, si nécessaire, rappeler au Parlement de se précipiter pour adopter une législation afin de garantir que les étagères restent approvisionnées.

Le chef du SNP à Westminster, Ian Blackford, a déclaré que le Premier ministre « doit immédiatement rappeler le Parlement et convoquer des pourparlers multipartites pour définir des mesures permettant de lutter efficacement contre la crise du Brexit ».