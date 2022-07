Le Royaume-Uni fait face à un été de mécontentement alors que l’inflation et la baisse des salaires réels attisent les grèves

LONDRES, ANGLETERRE – 25 JUIN : une vue de la foule lors du rassemblement de grève RMT à la gare de Kings Cross le 25 juin 2022 à Londres, Royaume-Uni. Les plus grandes grèves ferroviaires en 30 ans ont commencé lundi soir et se sont poursuivies jeudi et samedi, avec des trains annulés à travers le Royaume-Uni pendant une grande partie de la semaine. Guy Smallman/Getty Images

LONDRES – Au milieu de bouleversements politiques, d’une crise économique et d’un potentiel d’action industrielle de masse, la Grande-Bretagne fait face à un été problématique, et peut-être crucial. L’inflation au Royaume-Uni a atteint un sommet en 40 ans de 9,4 % par an en juin et les salaires ne suivent pas le rythme, les salaires réels plongeant et les travailleurs de tous les secteurs devenant de plus en plus mécontents. L’Office des statistiques nationales a annoncé mardi des augmentations de salaire totales de 7,2% dans le secteur privé et de 1,5% dans le secteur public au cours des trois mois se terminant fin mai, pour une moyenne globale de 6,2%. Cela a entraîné une baisse des salaires réels – ceux corrigés de l’inflation – de 3,7% hors primes, la pire baisse annuelle depuis le début des records en 2001. Les travailleurs de tous les piliers de l’économie ont voté pour une action revendicative sur des offres salariales inférieures à l’inflation – y compris les travailleurs des transports, les pompiers, les médecins, les infirmières, les enseignants, les postiers, les fonctionnaires, les avocats et les ingénieurs de British Telecoms. Le syndicat des pompiers de Londres a déclaré mercredi, au lendemain de la journée la plus chargée des pompiers de Londres depuis la Seconde Guerre mondiale, que “les pompiers sont à l’avant-garde de l’urgence climatique”. “Les exigences du travail augmentent, mais nos ressources sont attaquées par les coupes budgétaires du gouvernement depuis plus d’une décennie – 11 500 emplois de pompiers ont été supprimés depuis 2010”, a ajouté le secrétaire général de la FBU, Matt Wrack. Les augmentations de salaire du secteur public dans la dernière série de données étaient à leur plus bas niveau depuis 2017, avec et sans bonus. Les salaires de base ont augmenté de 1,8 %. La Banque d’Angleterre s’attend à ce que l’inflation culmine à environ 11 % avant la fin de l’année.

“Les offres d’emploi s’élèvent à près de 1,3 million, soit un peu plus que le nombre de chômeurs. Cela signifie que si tous ceux qui recherchent un emploi pouvaient être mis en relation avec un poste vacant, en ignorant leur localisation et leurs compétences, il y aurait toujours un manque à gagner”, a noté Laith Khalaf. , responsable de l’analyse des investissements chez AJ Bell. “Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que les entreprises soient prêtes à débourser davantage pour recruter de nouveaux employés et garder les employés existants dans les livres.” Khalaf a reconnu que le nombre de postes vacants avait légèrement diminué lors de la dernière lecture, signalant qu’une normalisation du marché du travail pourrait être en vue. “Mais la grande inquiétude est que les salaires plus élevés payés par le secteur privé serviront à enraciner l’inflation, tandis que les petites augmentations de salaire observées dans le secteur public face à la flambée des prix continueront d’attiser les tensions industrielles”, a-t-il ajouté. “L’histoire de deux économies” La Grande-Bretagne a été paralysée il y a plusieurs semaines par une grève des cheminots sur les conditions de travail, les emplois et les salaires. Un autre débrayage de 24 heures des membres du syndicat ferroviaire, maritime et des transports aura lieu le 27 juillet. Mardi, plus de 115 000 travailleurs de Royal Mail, membres du Syndicat des travailleurs de la communication, ont voté à une écrasante majorité en faveur de la grève dans un différend sur les salaires, 97,6 % des membres sur un taux de participation de 77 % soutenant l’action revendicative. L’activité britannique de Royal Mail, l’ancien monopole postal d’État du pays privatisé en 2015 après près de 500 ans de propriété gouvernementale, pourrait être séparée de la société holding après avoir perdu 92 millions de livres sterling (110 millions de dollars) au premier trimestre. Les revenus ont chuté de 11,5 %, l’inflation ayant poussé les consommateurs à réduire leurs achats en ligne, tandis que les volumes de colis ont diminué de 15 %. Le secrétaire général adjoint du CWU, Terry Pullinger, a déclaré mercredi à la BBC que le vote à 97,6% en faveur de l’action revendicative était une “mesure de la colère” ressentie par les travailleurs de Royal Mail. “Les travailleurs de Royal Mail – des travailleurs clés pendant la pandémie, des travailleurs clés toujours – se sont vu imposer 2% (augmentation de salaire)”, a-t-il déclaré. “Lorsque les actionnaires reçoivent des millions de livres sur le dos de ce que ces travailleurs ont fait au cours de l’année écoulée, et que les dirigeants de l’entreprise et les membres du conseil d’administration se donnent d’énormes salaires, ils se donnent d’énormes bonus , mais il n’y a que 2 % imposés aux postiers, et c’est inacceptable. »

Le régulateur britannique de l’énergie Ofgem a relevé son plafond de prix de 54 % en avril pour faire face à la flambée des prix de gros, et les analystes s’attendent à une nouvelle augmentation du plafond en octobre, ce qui pourrait faire grimper l’inflation bien au-dessus de ses niveaux actuels à l’automne. Lauren Thomas, économiste britannique chez Glassdoor, a déclaré que le marché du travail brûlant du pays et la baisse des salaires réels signifient que le pays est confronté à “une histoire de deux économies”. “Le nombre d’employés salariés et de postes vacants continue de croître et reste historiquement élevé, en particulier dans les industries en face à face, y compris les soins de santé et l’hôtellerie. Cependant, la croissance globale des postes vacants a commencé à ralentir”, a-t-elle déclaré. “Les taux d’inactivité économique ont chuté à mesure que ceux qui avaient quitté le marché du travail réintégraient, peut-être en raison de la crise du coût de la vie forçant les gens à retourner au travail. Même ceux qui travaillaient n’ont pas vu de soulagement avec à la fois un salaire régulier réel et un remboursement total. .” Fantômes des années 1970 La perspective d’une action revendicative généralisée a établi des parallèles avec “l’hiver du mécontentement” au Royaume-Uni en 1978-79, lorsque près de 30 millions de journées de travail ont été perdues à cause des grèves pendant une période de forte inflation. La législation anti-grève du pays s’est par la suite intensifiée et l’adhésion syndicale a diminué au cours des décennies qui ont suivi, les politiciens conservateurs essayant d’influencer l’opinion publique en qualifiant les dirigeants syndicaux de cupides. Cependant, les efforts récents des principaux syndicats à la lumière d’une pression sans précédent sur les ménages de travailleurs ont commencé à prendre de l’ampleur et ont rencontré une plus grande sympathie du public.