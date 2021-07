Le Royaume-Uni fait face à des semaines de chaos pandémique avec des perturbations des transports, des collectes de poubelles et des approvisionnements alimentaires en raison de l’isolement des travailleurs

Les BRITS sont confrontés à des semaines de chaos pandémique avec des perturbations des transports, des collectes de poubelles et de l’approvisionnement alimentaire en raison de l’isolement des travailleurs.

Les entreprises et les conseils ont averti que la date du 16 août pour lever la quarantaine pour les doubles vaccinés pourrait désormais être retardée en raison de nouvelles inquiétudes.

Les magasins à Londres font face à des étagères vides au milieu de la pingdémie Crédit : LNP

No 10 s’est empressé de mettre en place un système permettant à davantage de travailleurs clés de passer des tests quotidiens plutôt que de s’isoler pendant 10 jours.

Mais les craintes grandissent que de grandes parties de l’économie pourraient s’arrêter à cause de la « pingdémie ».

Les ministres ont initialement déclaré qu’il y aurait peu de travailleurs critiques autorisés à être dispensés de quarantaine.

À l’heure actuelle, il y a environ 10 000 travailleurs sur 500 sites de distribution de nourriture et certains travailleurs du NHS et des services sociaux sont autorisés à passer des tests quotidiens au lieu de l’isolement.

Et ce soir, le gouvernement envisage d’élargir le régime d’exemption, alors que les patrons et les conseils des chemins de fer ont mis en garde contre la réduction des services en raison du nombre élevé de personnel isolé.

Le gouvernement écossais a annoncé vendredi son propre programme pour les travailleurs clés qui permettra aux entreprises de demander l’autorisation d’exempter ceux qui travaillent dans des rôles critiques et où les pénuries de personnel pourraient compromettre les services essentiels.

Certaines entreprises signalent l’absence de 15 à 20 % de leur personnel parce que les travailleurs doivent s’isoler pendant 10 jours soit avec Covid, soit en tant que contact étroit d’un cas confirmé.

Bien qu’ils soient les premiers à bénéficier d’exemptions, plusieurs groupes et dirigeants de l’industrie alimentaire ont déclaré que le gouvernement n’agissait pas assez rapidement pour dire aux entreprises que leurs travailleurs étaient exemptés.

TEST QUOTIDIEN

Aucune liste n’a encore été publiée et de nombreuses entreprises ne savent pas si elles seraient incluses dans le nouveau programme de tests quotidiens d’ici la fin de la journée de vendredi.

La British Meat Processors Association a déclaré que le gouvernement devait publier de toute urgence plus d’informations donnant « des conseils clairs et sans ambiguïté sur les sites exemptés, les postes éligibles à l’exemption et la manière exacte dont ces nouvelles règles seront appliquées ».

« Notre crainte est que, si les infections continuent d’augmenter au rythme actuel, il y aura tellement de travailleurs non exemptés retirés du système que, quels que soient ces » sites clés « protégés, le reste de la chaîne d’approvisionnement autour d’eux commencera échoue », a déclaré le groupe.

Richard Harrow, directeur général de la British Frozen Food Federation, a qualifié la situation actuelle de « pire qu’inutile », la confusion « continuant de régner ».

Dans l’état actuel des choses, le nouveau système d’exemption ne devra s’appliquer que pendant les trois prochaines semaines.

George Eustice, le secrétaire à l’Environnement, a laissé entendre que la date limite du 16 août pourrait être retardée vendredi.

Il a déclaré que le gouvernement n’avait annoncé la date que pour donner aux gens « une sorte d’indication » du moment où les règles pourraient changer et a ajouté qu’il pouvait toujours évoluer « dans les deux sens ».

Mais des sources gouvernementales ont insisté sur le fait que le gouvernement « travaillait toujours vers cette date ».

Plus de 800 000 personnes au Royaume-Uni avaient un coronavirus la semaine dernière et plus de 600 000 en Angleterre et au Pays de Galles ont dû s’isoler par l’application NHS.

Quatre jours de baisse du nombre de cas comme un signe encourageant précoce, avec 36 389 cas de Covid et 64 autres décès vendredi.

Et la situation était toujours critique dans certaines parties du pays, avec des tests supplémentaires et un soutien en matière de santé publique annoncés pour sept autorités locales de Tyne and Wear, Northumberland et County Durham, et cinq autorités locales dans la Tees Valley.

Les travailleurs les plus critiques en dehors des secteurs de la santé et de l’alimentation doivent toujours respecter les règles d’isolement jusqu’au 16 août au moins, les compagnies ferroviaires et les conseils ont averti que les services devraient être réduits.

Les entreprises comptant des travailleurs clés dans 16 secteurs sont également autorisées à demander directement aux services gouvernementaux des exemptions d’isolement pour les personnes nommées.

Cela ne sera accordé que dans des circonstances graves et exceptionnelles impliquant « un impact préjudiciable majeur sur la prestation de services essentiels » ou « un impact significatif sur la sécurité nationale, la défense nationale ou le fonctionnement de l’État ».

Le Rail Delivery Group, qui représente les opérateurs ferroviaires, a déclaré que si les entreprises s’efforçaient de « minimiser toute perturbation, il pourrait y avoir un impact sur les services » et le ministère des Transports (DfT) a déclaré qu’il avait accepté des horaires réduits.

Transport for London a déclaré que la ligne Circle et la ligne Hammersmith and City du métro de Londres seraient fermées ce week-end en raison de l’auto-isolement de plus de 300 employés.

La Local Government Association, représentant les conseils de toute l’Angleterre, a déclaré que certains conseils devaient déjà fermer leurs services en raison des pénuries de personnel causées par la soi-disant « pingdémie ».

Une source gouvernementale locale a déclaré que la collecte des poubelles, les bibliothèques, l’entretien des parcs, le nettoyage des rues et l’entretien des nids-de-poule pourraient tous être affectés au cours des trois prochaines semaines.

James Jamieson, président de la Local Government Association, a appelé le gouvernement à clarifier de toute urgence ce que les conseils et les employeurs doivent faire s’ils souhaitent demander des exemptions pour leurs travailleurs essentiels. les directeurs de la santé publique pourraient y avoir certains pouvoirs.

« Les résidents devront nous supporter s’ils subissent des perturbations de certains services, si les conseils sont obligés de donner la priorité aux services qui protègent les plus vulnérables de leurs communautés », a-t-il déclaré.

Luke Pollard, secrétaire fantôme à l’environnement, a déclaré que la sécurité de l’approvisionnement alimentaire est fondamentale et que les étagères vides « montrent que le système échoue ».

« Le gouvernement a provoqué ce chaos en libérant imprudemment toutes les restrictions à la fois face à la variante Johnson, en appuyant sur l’accélérateur tout en jetant la ceinture de sécurité. »

Articles en rupture de stock dans un Tesco Extra, Exeter, Devon, aujourd’hui Crédit : SWNS

La section vide de saucisses et de hamburgers de l’allée du congélateur au supermarché Sainsbury à l’Arnison Centre, Durham Crédit : PA