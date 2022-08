Le Royaume-Uni face à une «catastrophe nationale» – le maire de Londres – News 24

Sadiq Khan appelle à un gel immédiat des factures après que le régulateur de l’énergie Ofgem a annoncé une augmentation massive du plafond des prix

Le Royaume-Uni fait face à une “catastrophe nationale” Si le gouvernement n’agit pas immédiatement pour résoudre la crise énergétique, le maire de Londres Sadiq Khan a averti après que le régulateur de l’énergie Ofgem a annoncé que le plafond de prix sur la facture énergétique moyenne passerait à 3 549 £ (2 323 $) à partir d’octobre.

Khan a fait ces commentaires vendredi après qu’Ofgem a annoncé la hausse de 80% du plafond des prix, alors que les ménages britanniques en difficulté sont confrontés à ce que le maire a déclaré être un “hiver maussade”.

Le nouveau plafond de prix est presque le triple de ce qu’il était en octobre dernier lorsqu’il a été porté à 1 277 £ (1 505 $).

“Avec la flambée des prix de l’énergie et de plus en plus de familles qui ont du mal à joindre les deux bouts, ce gouvernement doit intervenir et prendre des mesures urgentes maintenant”, Khan a dit, arguant que le gouvernement a “échec constant” intervenir et les ministres “Il faut agir maintenant pour éviter que cette crise du coût de la vie ne devienne une catastrophe nationale.”

Britanniques “besoin désespéré de savoir” quel est le plan d’action de Westminster, a ajouté Khan. Khan a appelé à un gel immédiat des factures et à l’introduction d’un «tarif vital» pour garantir que les plus vulnérables de la société reçoivent une certaine quantité d’énergie gratuite.















Le maire a également souligné sur Twitter qu’il y a “pas de plafond réel” sur le maximum qui peut être payé, et que le chiffre n’est que le plafond pour “Ceux qui utilisent en moyenne.” Le champion de la consommation, Martin Lewis, a fait écho à cette préoccupation, affirmant que rien n’empêche certains ménages de payer 10 000 £ (11 821 $) par an.

Lewis a également déclaré qu’un mouvement se développait pour que les Britanniques refusent de payer les factures d’énergie, déclarant vendredi à Good Morning Britain que si le gouvernement ne mettait pas en œuvre des mesures d’urgence, le mouvement «Don’t Pay» “vont devenir une voix plus forte dans ce pays.”

Le mouvement Don’t Pay déclare sur son site Web qu’il renforce sa force et “mobilisation pour une grève pour non-paiement” parmi ceux qui veulent défier un “système truqué.”

Pendant ce temps, le Congrès des syndicats a dit vendredi que les prix de l’énergie augmentent désormais 35 fois plus vite que les salaires et 57 fois plus vite que les avantages sociaux, mettant en garde contre une “catastrophique” situation si un gel des factures n’est pas appliqué.

Jonathan Brearley, le directeur général d’Ofgem, a admis que l’augmentation du plafond des prix aura un “impact massif” sur les ménages à travers la Grande-Bretagne, qui devront faire “Décisions difficiles”.