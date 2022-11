Le Royaume-Uni face à un hiver potentiellement plus froid que la normale – météorologues

Au milieu d’une crise énergétique imminente, les météorologues disent que les chances de températures plus basses sont 1,3 fois plus élevées que la normale

La probabilité que la Grande-Bretagne soit confrontée à un hiver plus froid que d’habitude est légèrement supérieure à la normale, a déclaré lundi le Met Office dans ses prévisions sur trois mois.

Alors que le pays se prépare à une crise énergétique, exacerbée par les sanctions anti-russes et une forte diminution des approvisionnements énergétiques de Moscou vers l’Europe, les météorologues disent qu’il y a 25% de chances que la saison à venir soit froide, soit 1,3 fois la chance habituelle.

Dans le même temps, le Met Office a déclaré que le “les chances de conditions sèches sont supérieures à la normale“, tandis que des conditions orageuses”sont moins probables que la normale.

Dans l’ensemble, cependant, le scénario le plus probable est que l’hiver à venir sera moyen, selon les perspectives.

Octobre en Grande-Bretagne a été exceptionnellement chaud, avec des températures dépassant les 20 degrés Celsius le week-end dernier (68 degrés Fahrenheit).

Lire la suite Les Britanniques ont dit de se préparer aux pannes de courant les soirées «vraiment froides»

Le temps doux signifie qu’il n’y a pas eu autant de pic de la demande d’énergie que d’habitude et que les prix de l’essence ont en fait diminué par rapport à leurs sommets estivaux.

Néanmoins, la Grande-Bretagne se prépare à un hiver difficile. Bien qu’il ne dépende pas directement des approvisionnements énergétiques russes, le Royaume-Uni importait du gaz et de l’électricité d’Europe continentale pendant les mois les plus froids et les événements météorologiques extrêmes. Cependant, cette année, les pays européens sont confrontés à de graves crises énergétiques dans le cadre de tentatives de se débarrasser de la dépendance vis-à-vis du carburant russe.

À la fin du mois dernier, Centrica Plc a annoncé la réouverture de Rough, la plus grande installation de stockage de gaz du pays, basée en mer du Nord, après une suspension de cinq ans. Bien qu’il ne fonctionnera qu’à environ 20 % de sa capacité antérieure, il ajoutera tout de même 50 % aux réserves du Royaume-Uni.

Le réseau britannique National Grid ESO a déclaré en octobre que son “cas de base” reste inchangé, suggérant qu’il y aura suffisamment de gaz et d’électricité pour la Grande-Bretagne cet hiver. Cependant, il n’a pas exclu une “scénario plus extrême” impliquant “une hypothétique escalade de la crise énergétique en Europe” et un déficit en gaz, ainsi qu’en approvisionnement en électricité. Dans ce cas, “stratégies d’atténuation» devraient être lancés, y compris l’envoi « les unités de charbon conservées ».

Le chef de l’ESO, John Pettigrew, a également révélé un scénario du pire : si le temps devient extrêmement froid et si l’approvisionnement en gaz pour alimenter les centrales électriques est insuffisant, l’entreprise devra couper le gaz et l’électricité dans certaines parties du pays pendant quelques heures à un temps.