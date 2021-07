Le Royaume-Uni a exigé une « période de statu quo » pour geler le protocole d’Irlande du Nord et mettre fin à la surveillance par les tribunaux de l’UE, déclenchant un nouvel affrontement avec Bruxelles.

Dévoilant une nouvelle « approche » de l’accord qu’il a accepté et signé, le gouvernement a également averti Bruxelles qu’il était déjà dans son droit de le suspendre complètement – ​​s’il le souhaitait.

David Frost, le ministre du Brexit, a imputé à l’intransigeance de l’UE le « fardeau » des contrôles commerciaux en mer d’Irlande et le « climat politique fébrile » en Irlande du Nord – qui avait conduit au « désordre ».

Les exigences du Royaume-Uni « maintiendraient les délais de grâce » – empêchant de nouveaux contrôles à l’automne – et mettaient fin aux « actions en justice existantes » de l’UE, qui accuse Londres de ne pas avoir mis en œuvre l’accord.

Pour haleter à la Chambre des Lords, le ministre a également insisté sur le fait que le protocole « ne doit plus être surveillé par les institutions et les cours de justice de l’UE » – un aspect clé de l’accord de 2019.

« Ces fardeaux s’aggraveront et ne s’amélioreront pas avec le temps à mesure que les délais de grâce expirent », a averti Lord Frost, laissant les entreprises et la société dans des problèmes plus graves, a-t-il soutenu.

Et il a insisté : « Pour faire simple, nous ne pouvons pas continuer comme nous sommes. »

Surtout, Lord Frost a affirmé « qu’il est clair que les circonstances existent pour justifier l’utilisation de l’article 16 » – le mécanisme qui suspendrait le Protocole.

Mais il a ajouté que ce n’était « pas le bon moment pour le faire », affirmant que le Royaume-Uni continuerait à parler à l’UE pour essayer de convenir « d’un nouvel équilibre » sans cette mesure draconienne.