Le Royaume-Uni exhorte ses citoyens à s’approvisionner en nourriture et en eau — RT World News

Les Britanniques feraient bien de commencer à stocker de la nourriture et de l’eau et de développer une « plan d’urgence domestique » être prêt à affronter toutes sortes de catastrophes, indique un nouveau site Internet créé par le gouvernement. Baptisée « Préparez-vous » et présentée par le vice-premier ministre Oliver Dowden, la page Web encourage les gens à ne pas laisser leur sécurité uniquement entre les mains des autorités.

L’initiative fait partie des efforts de Dowden pour rendre la nation « plus résilient » face à diverses menaces prétendument croissantes allant des catastrophes naturelles aux conflits, rapportent les médias britanniques. S’exprimant mercredi lors de la Conférence de défense de Londres au King’s College, le vice-premier ministre a déclaré que « La résilience commence à la maison. »

« Nous travaillons à l’avance pour équiper l’ensemble de la société afin qu’elle puisse se préparer, voire prévenir le prochain choc, tout en mettant en œuvre un plan clair et solide, si vital pour nos défenses nationales », il a dit. La liste des potentiels « des chocs » Selon le gouvernement, le Royaume-Uni pourrait être confronté à tout, depuis les cyberattaques et les pannes de courant jusqu’aux inondations, aux risques biologiques, aux éruptions solaires et à une nouvelle pandémie.















Les conseils fournis par les autorités à cet égard consistent notamment à se familiariser avec les « risques dans votre région », inscription aux alertes et avertissements, apprentissage « compétences de base en premiers secours » et écrire « les numéros de téléphone de toute personne que vous voudriez contacter en cas d’urgence. »

Avoir un « plan d’urgence domestique » y compris « la meilleure issue de secours depuis votre domicile » ne ferait pas de mal non plus, selon le site Web ‘Prepare’. En dehors de cela, un Britannique bien préparé devrait avoir un « Kit d’urgence » dans un endroit facilement accessible à la maison. La trousse doit comprendre diverses piles, une radio, des lampes de poche à manivelle, une trousse de premiers soins, un désinfectant pour les mains ainsi que de l’eau en bouteille et des aliments non périssables.

Selon le gouvernement, un « Un minimum de 2,5 à 3 litres d’eau potable par personne et par jour est recommandé par l’Organisation mondiale de la santé » mais ayant « 10 litres par personne et par jour vous rendront plus à l’aise. »















Le site Web ne précise pas la quantité de nourriture qu’il faut stocker pour se sentir raisonnablement en sécurité, mais Dowden estime qu’être « résilient pendant trois jours en termes simples » aiderait une personne à s’en sortir « inondations localisées » que « peut entraîner des pannes de courant et… des coupures d’eau. »

« Vous n’aurez pas à vous inquiéter de vous rendre dans les magasins pendant cette période » » a déclaré le vice-Premier ministre. A terme, ces mesures devraient permettre au gouvernement de faire face plus facilement à toute crise potentielle, puisqu’il devrait se concentrer principalement sur ceux qui ne suivent pas ses conseils, a-t-il ajouté.

« Chaque personne supplémentaire qui prend des mesures pour devenir résiliente signifie que lorsqu’une crise survient, le gouvernement peut se concentrer davantage sur les personnes qui ne sont pas prêtes et qui ne sont pas résilientes. » Dit Dowden.

Selon un sondage réalisé par la Conférence de défense de Londres, seuls 15 % des Britanniques disposent de kits d’urgence à la maison et plus de 40 % n’ont pas accès à trois jours de nourriture non périssable et de réserves d’eau.