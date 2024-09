Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que les pays de l’OTAN devaient intensifier leur aide à l’Ukraine.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a appelé les membres de l’OTAN à manifester « nerfs et courage » dans leur soutien à l’Ukraine, dans un appel apparent à lever les restrictions sur l’utilisation d’armes fournies par l’Occident pour des frappes en profondeur en Russie.

Kiev a reçu des missiles Storm Shadow et ATACMS du Royaume-Uni et des États-Unis, et n’est autorisée à les utiliser que sur les territoires que Kiev revendique comme les siens, comme la Crimée et le Donbass. Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a fait pression pour obtenir l’autorisation d’utiliser ces missiles pour des attaques à longue portée sur le territoire russe reconnu internationalement. Moscou a prévenu qu’une telle mesure transformerait les pays de l’OTAN en participants directs au conflit et a promis une réponse appropriée.

Plus tôt ce mois-ci, Lammy et le Premier ministre britannique Keir Starmer se sont rendus aux États-Unis et ont eu une « Un large débat sur la stratégie » avec le président Joe Biden, mais n’ont pas réussi à parvenir à un accord.

Alors que le Royaume-Uni plaide pour la levée des restrictions sur la manière dont l’Ukraine peut utiliser les armes occidentales, Washington s’est jusqu’à présent abstenu de prendre une décision, affirmant que Kiev devait énoncer explicitement ses objectifs de combat.















S’exprimant lors d’un événement en marge de la conférence du Parti travailliste à Liverpool dimanche, Lammy a reconnu qu’il y avait « une discussion en temps réel entre les alliés » sur la manière d’intensifier le soutien à Kiev dans son conflit avec la Russie.

« C’est un moment crucial pour les alliés qui soutiennent l’Ukraine, qui doivent faire preuve de courage, de patience et de force de caractère. » a-t-il déclaré, faisant apparemment référence à l’hésitation de Biden.

Lors de la conférence principale qui s’est tenue plus tard dans la journée, il a réitéré le soutien indéfectible de la Grande-Bretagne à Kiev, affirmant que le gouvernement britannique s’était engagé à fournir 3 milliards de livres sterling (3,99 milliards de dollars) d’aide militaire par an. « aussi longtemps qu’il le faudra. »

Plus tôt ce mois-ci, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’Ukraine ne serait pas en mesure d’exploiter des systèmes à longue portée sans l’utilisation des renseignements fournis par les satellites de l’OTAN et la participation de l’OTAN. « Personnel militaire de l’OTAN » et qu’un tel développement changerait l’essence du conflit. Il a ajouté que Moscou « prendre des décisions appropriées en fonction des menaces auxquelles nous sommes confrontés. »