Le Royaume-Uni exhorte le Sec Council à faire pression pour une pause dans les guerres

NATIONS UNIES – La Grande-Bretagne a fait circuler un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant que toutes les parties belligérantes instituent immédiatement une «pause humanitaire soutenue» pour permettre aux habitants des zones de conflit d’être vaccinés contre le COVID-19.

La résolution proposée réitère la demande du Conseil du 1er juillet dernier pour «une cessation générale et immédiate des hostilités» dans les conflits majeurs de la Syrie et du Yémen à la République centrafricaine, au Mali et au Soudan et en Somalie, un appel lancé pour la première fois par le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres sur 23 mars 2020, pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le projet, obtenu vendredi par l’Associated Press, «souligne le besoin de solidarité, d’équité et d’efficacité et invite le don de doses de vaccin des économies développées aux pays à revenu faible et intermédiaire et à d’autres pays dans le besoin, y compris par le biais de la Facilité COVAX, »Un projet ambitieux de l’Organisation mondiale de la santé visant à acheter et à fournir des vaccins contre le coronavirus aux personnes les plus pauvres du monde.

Le projet britannique souligne qu ‘«un accès équitable à des vaccins COVID-19 abordables, certifiés sûrs et efficaces, est essentiel pour mettre fin à la pandémie».

Il reconnaîtrait «le rôle de l’immunisation extensive contre le COVID-19 en tant que bien public mondial pour la santé dans la prévention, la maîtrise et l’arrêt de la transmission, afin de mettre un terme à la pandémie».

Le projet fait suite à l’appel lancé mercredi par le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab aux 15 membres du Conseil de sécurité pour qu’ils adoptent une résolution appelant à des cessez-le-feu locaux dans les zones de conflit pour permettre la livraison de vaccins COVID-19.

L’ÉPIDÉMIE DE VIRUS:

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

MEXICO CITY – Le Mexique a annoncé qu’il recevrait samedi son premier envoi de vaccin chinois Coronavac et qu’il recevra lundi son premier lot de vaccin russe Spoutnik V. Les deux envois devraient comprendre environ 200 000 doses.

Les responsables de la santé ont déclaré que les premières expéditions de vaccins chinois et russes seront utilisées dans les quartiers à faible revenu de Mexico ou de sa banlieue.

Le Mexique utilise actuellement les vaccins Pfizer et AstraZeneca et en a appliqué près de 1,6 million de doses.

Le pays sera désormais confronté au défi logistique de la manipulation de quatre vaccins différents, qui nécessitent tous deux doses. De plus, le premier plan de Spoutnik est différent du second et n’est pas interchangeable.

LOS ANGELES – L’Université de Californie du Sud prévoit de rouvrir ses campus cet automne, rejoignant les principales universités publiques de l’État dans la planification de la reprise de la vie sur le campus, réduite par COVID-19.

La présidente de l’USC, Carol Folt, a publié vendredi une lettre en ligne affirmant qu’elle était «prudemment optimiste» parce que les cas de virus sont en baisse et que les vaccinations augmentent. L’USC et d’autres universités du pays ont été contraintes de passer à l’apprentissage en ligne en mars dernier.

Les systèmes de l’Université de Californie et de l’Université d’État de Californie ont également déclaré qu’ils prévoyaient de rouvrir leurs campus cet automne si les conditions le permettaient.

PORTLAND, Oregon – Malgré les conditions hivernales historiques à travers le pays, entraînant des retards dans les expéditions et obligeant les sites de vaccination de masse à reporter les rendez-vous, les responsables de la santé de l’Oregon ont déclaré vendredi que le calendrier de vaccination de l’État était toujours conforme au calendrier.

Alors que plus de 10000 rendez-vous pour le vaccin ont été annulés la semaine dernière, à compter de lundi, les personnes de 70 ans et plus seront éligibles pour recevoir des doses de vaccin et les personnes de 65 ans et plus seront éligibles le 1er mars.

Au cours de la semaine dernière, l’Oregon a fait en moyenne plus de 14 000 vaccinations par jour. Jeudi, 12% de la population de l’État a été vaccinée avec les premières doses et 5% des habitants ont été entièrement vaccinés.

BUENOS AIRES, Argentine – Le président Alberto Fernández a demandé au ministre argentin de la Santé de démissionner après qu’un journaliste local bien connu ait déclaré qu’il avait reçu une vaccination contre le coronavirus de préférence après en avoir demandé une au ministre, a déclaré vendredi un responsable du gouvernement.

Le président « a chargé son chef de cabinet de demander la démission du ministre de la Santé » Ginés González García, responsable de la stratégie gouvernementale COVID-19, a déclaré le responsable, qui n’était pas autorisé à divulguer les informations et s’est entretenu avec l’Associated Press. sous couvert d’anonymat. Il n’a pas dit qui remplacerait González García comme ministre de la Santé.

Le scandale a éclaté lorsque le journaliste Horacio Verbitsky, dont les articles et les colonnes sur un site Web et à la radio sont considérés comme pro-gouvernementaux, a déclaré qu’il avait appelé le ministre pour demander une vaccination et que González García l’avait convoqué au ministère de la Santé où il a reçu un Spoutnik V vaccin tiré jeudi.

«J’ai décidé de me faire vacciner. J’ai commencé à savoir où le faire. J’ai appelé mon vieil ami Ginés González García, que je connais bien avant d’être ministre », a déclaré Verbitsky à une radio locale. «Je suis allé au ministère et l’équipe de vaccinateurs était là.»

Le gouvernement de Fernández a été sévèrement critiqué pour la lenteur de l’opération de vaccination en Argentine.

TRENTON, NJ – La tempête hivernale qui a apporté de la neige, de la glace et des températures glaciales à travers le pays cette semaine a perturbé la distribution du vaccin COVID-19 dans le New Jersey, a déclaré vendredi le gouverneur Phil Murphy.

Murphy, un démocrate, a déclaré qu’il avait demandé aux installations gérées par l’État de prolonger les heures en raison du retard.

Les expéditions retardées signifient que certains rendez-vous de vaccination devront probablement être annulés et reportés, selon le gouverneur, bien que certaines installations puissent avoir suffisamment de vaccins sous la main pour suivre le rythme. Le taux de vaccination du New Jersey a à peu près suivi le rythme du pays dans son ensemble, qui représente près de 5% de la population ayant reçu les deux vaccins.

NOUVEAU-BRUNSWICK, New Jersey – Johnson & Johnson a demandé à l’Organisation mondiale de la santé une approbation d’urgence de ses vaccins COVID-19, ce qui devrait contribuer à accélérer son utilisation dans les pays du monde entier.

J&J a déclaré vendredi que sa filiale Janssen-Cilag International avait soumis à l’OMS les dernières données de test nécessaires sur l’efficacité et la sécurité de son vaccin, complétant la demande de la société du Nouveau-Brunswick, New Jersey, pour une liste d’utilisation d’urgence.

L’obtention de cette liste accélérera l’accès au vaccin à dose unique de J&J pour les agences d’achat des Nations Unies et de nombreux pays. Cette liste est également requise pour que Johnson & Johnson fournisse des doses de son vaccin à ce qu’on appelle le COVAX Facility, un projet soutenu par l’OMS pour assurer un accès équitable aux vaccins pour environ 190 pays à revenu faible et intermédiaire. Johnson & Johnson a accepté en décembre de fournir jusqu’à 500 millions de doses de son vaccin à COVAX jusqu’en 2022.

«Si nous voulons mettre fin à la pandémie mondiale, des innovations vitales comme les vaccins doivent être à la portée de tous les pays», a déclaré le Dr Paul Stoffels, directeur scientifique de Johnson & Johnson, dans un communiqué.

La société fournit le vaccin à des prix sans but lucratif pendant la phase aiguë de la pandémie.

En plus de ne nécessiter qu’une seule dose, le vaccin de J & J peut être conservé pendant au moins trois mois à des températures de réfrigérateur standard, ce qui en fait un bon choix pour les zones pauvres et rurales et les pays en développement qui manquent d’infrastructure pour le stockage ultra-froid dont certains autres vaccins COVID-19 ont besoin.

Les résultats intermédiaires d’un test de stade avancé de 44000 volontaires ont révélé que le vaccin Johnson & Johnson était efficace à 66% pour prévenir les cas modérés à sévères de COVID-19 en Amérique latine et à 57% en Afrique du Sud, où une variante plus contagieuse se propage . Il était efficace à 72% aux États-Unis

Les tests ont également indiqué que le vaccin protégeait à 85% contre les symptômes les plus graves – et à partir de 28 jours après leur injection, les chercheurs ont découvert que personne qui avait reçu le vaccin n’avait besoin d’être hospitalisé ou est décédé.