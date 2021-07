Le Royaume-Uni exhorté à quitter le traité permettant aux entreprises énergétiques de poursuivre les États pour avoir pris des mesures pour le climat

Des centaines de groupes ont exhorté le Royaume-Uni à quitter un traité qui permet aux entreprises énergétiques de poursuivre les États pour avoir pris des mesures contre la crise climatique.

Les organisations environnementales, les associations caritatives et les militants ont appelé le gouvernement britannique et d’autres pays européens à « donner la priorité aux politiques climatiques » et à « respecter leurs engagements climatiques ».

Plus de 400 groupes ont déclaré que les dirigeants politiques devraient « par conséquent amorcer le retrait du traité sur la charte de l’énergie (TEC) » au plus tard lors de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique Cop26.

« Les pays européens visent à être à l’avant-garde de la lutte contre le climat, avec de forts engagements climatiques de la part de l’UE et du Royaume-Uni en accueillant la Cop26 », indique un communiqué conjoint.

« Pourtant, ils font partie d’un traité qui protège les investissements dans les combustibles fossiles et permet aux entreprises énergétiques de poursuivre les États devant les tribunaux d’entreprise pour avoir pris les mesures climatiques nécessaires. »

Il ajoute : « Un fort consensus scientifique nous dit que la poursuite de l’exploitation des combustibles fossiles est incompatible avec de bonnes conditions de vie sur terre dans quelques décennies seulement. »

La déclaration – signée par des organisations caritatives dont le WWF, Greenpeace et les Amis de la Terre – indique que les pays « ne peuvent pas avoir les mains liées » alors qu’ils se rendent à la conférence Cop26 de cette année, qui doit se tenir à Glasgow cet automne.

« Offrir une protection aux sources d’énergie qui doivent être progressivement supprimées est tout simplement incompatible avec les ambitions fixées dans le Green Deal européen et l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C », dit-il.

Jean Blaylock de Global Justice Now a déclaré que le traité sur la Charte de l’énergie a été « conçu par et pour les gros pollueurs afin de protéger leurs investissements sales ».

« Cela se moque des engagements internationaux sur le climat dans une année où le Royaume-Uni accueille un sommet crucial sur le climat », a-t-elle déclaré.

« Boris Johnson et Alok Sharma doivent se libérer des chaînes de ce traité avant novembre s’ils veulent faire des progrès sérieux à Glasgow dans la lutte contre la crise climatique. »

Cornelia Maarfield de Climate Action Network (CAN) Europe a déclaré : « Le pouvoir et l’influence des entreprises de combustibles fossiles doivent être considérablement réduits pour que la transition énergétique soit un succès, et quitter le traité sur la Charte de l’énergie est une étape vitale. »

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Le traité sur la Charte de l’énergie encourage les investissements dans le secteur de l’énergie et encourage la coopération internationale dans le domaine de l’énergie, y compris dans le développement des énergies renouvelables dans le monde.

Ils ont ajouté : « Nous soutenons le Traité et les travaux en cours pour le moderniser, et nous veillerons à ce qu’il contribue à atteindre les objectifs clés en matière de changement climatique. Il s’agit notamment de notre objectif d’éliminer notre contribution au changement climatique d’ici 2050 et d’une transition mondiale vers une énergie propre. »