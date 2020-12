L’accord a été signé lors d’une cérémonie à Singapour tôt jeudi entre la secrétaire britannique au commerce international Liz Truss et le ministre du Commerce de Singapour, Chan Chun Sing, et intervient avec la fin du processus de transition du Brexit qui se profile le 31 décembre.

L’accord supprime les droits de douane pour les deux pays sur les marchés de l’autre, rendant le commerce plus accessible. Il y aura également une réduction des barrières non tarifaires dans quatre grands secteurs – électronique, véhicules automobiles et pièces détachées, produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, et énergies renouvelables.