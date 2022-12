Le Royaume-Uni et ses alliés Aukus poussent vers les armes hypersoniques et la technologie de l’IA

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

UNprès une vague de publicité et de controverse lors de son lancement à la suite de négociations secrètes, on a relativement peu entendu parler du traité de défense Aukus entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie – qui est censé transformer la géopolitique dans la région indo-pacifique et au-delà.

La Chine a attaqué l’accord en vertu duquel les États-Unis et la Grande-Bretagne devaient fournir des sous-marins à propulsion nucléaire à l’Australie comme une dangereuse provocation. Les Français, qui avaient conclu un accord pour fournir à l’Australie des sous-marins à moteur diesel, ont accusé leurs alliés occidentaux de malhonnêteté et de subterfuge.

Les récriminations se sont poursuivies depuis lors avec des questions posées sur la capacité de Washington et de Londres à fournir les sous-marins selon les spécifications et dans les délais. Les Français ont cherché à exploiter les doutes exprimés pour relancer leur projet d’accord avec Canberra. Emmanuel Macron a déclaré le mois dernier : “L’Australie sera confrontée à ce que nous avons dit au moment où ils ont pris leur décision, Aukus ne tiendra pas”.

Aukus, cependant, semble aller de l’avant sans fanfare et s’étendre dans des zones au-delà des sous-marins – ses “deuxièmes piliers” – avec la possibilité que d’autres États, notamment le Japon, se joignent à l’avenir.

La première conférence des ministres de la défense d’Aukus à Washington cette semaine, avec l’américain Lloyd Austin ; Le britannique Ben Wallace et l’australien Richard Marles présents donneront une mise à jour sur les navires de guerre, mais se concentreront également sur le développement de capacités avancées telles que les armements hypersoniques, les capacités sous-marines et la technologie d’intelligence artificielle (IA). Des annonces sont également attendues sur la coopération avec des entreprises privées, notamment dans le domaine de l’IA.

Ceci est très pertinent pour les arènes militaires émergentes à l’échelle internationale. L’explosion de parties des gazoducs Nord Stream – qui acheminent le gaz russe vers l’Europe occidentale – en septembre dernier a été un exemple de la façon dont les approvisionnements énergétiques ont été militarisés pendant la guerre en Ukraine. Le Kremlin a accusé le Royaume-Uni d’avoir perpétré le sabotage sans fournir de preuves à l’appui de l’accusation. À son tour, l’amiral Tony Radakin, le chef des forces armées britanniques, a averti que l’activité sous-marine russe menaçait les câbles sous-marins, “le véritable système d’information mondial” et que les endommager serait considéré comme “un acte de guerre”.

Les missiles hypersoniques se déplacent à cinq fois la vitesse du son, sont extrêmement difficiles à suivre, ne peuvent être attaqués que par des systèmes contre-hypersoniques et peuvent détruire une cible aussi importante qu’un porte-avions même sans ogive. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé le déploiement du système de missiles hypersoniques Kinzhai en Ukraine et les responsables américains ont ensuite cartographié leur utilisation au combat dans le pays.

Cette semaine, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir déployé des systèmes de missiles de défense côtière sur les îles Kouriles du nord, faisant partie d’une chaîne près de la péninsule du Kamtchatka dont il conteste la possession avec le Japon. Les responsables de Tokyo pensent que cela pourrait être suivi par le placement du système hypersonique Avangard dans la péninsule.

La Chine a récemment tiré le système hypersonique mobile Dongfeng-17 lors d’exercices militaires à Taïwan, lors d’une autre série de coups de sabre, y compris des menaces de reprendre l’île par la force. L’année dernière, Pékin a testé avec succès un missile hypersonique à capacité nucléaire qui a fait le tour du monde. Des responsables américains auraient déclaré à l’époque “nous n’avons aucune idée de comment ils ont fait cela”.

À l’heure actuelle, seuls la Chine, les États-Unis, la Russie et l’Inde ont développé des armes hypersoniques entièrement fonctionnelles, notamment des véhicules planeurs, des canons à rail, des missiles balistiques et de croisière avec une programmation indépendante et des combustions soutenues.

Le Japon serait en train de remodeler les systèmes de missiles sol-air pour intercepter les attaques hypersoniques – avec des plans de déploiement d’ici la fin de la décennie.

Tokyo aura besoin de l’aide américaine pour ce faire. Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a déclaré qu’un accord avait été élaboré pour la recherche et le développement sur les armes hypersoniques, ainsi que sur l’IA et l’informatique quantique. Un certain nombre d’analystes et de groupes de réflexion occidentaux disent qu’il est logique d’inviter le Japon à travailler avec Aukus sur ces questions.

Les délais de production des huit sous-marins à propulsion nucléaire à envoyer en Australie restent flous, les chantiers navals américains devant également faire face à l’appel de la marine américaine à augmenter sa propre flotte de 55 à 60, malgré les puissances Aukus insistant sur le fait qu’ils seraient livrés comme Aussi vite que possible.

Mais le travail effectué par Aukus sur des questions telles que les capacités hypersoniques et IA, selon ses planificateurs militaires, reflète les menaces multiformes auxquelles le monde est confronté alors que le monde traverse une période particulièrement dangereuse et turbulente.