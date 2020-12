BRUXELLES (AP) – Les négociateurs de l’Union européenne et de Grande-Bretagne ont travaillé toute la nuit et jusqu’à la veille de Noël pour mettre la touche finale à un accord commercial qui devrait éviter une rupture économique chaotique entre les deux parties le jour du Nouvel An.

Après avoir résolu mercredi la concurrence loyale restante et presque tous les problèmes de pêche, les négociateurs ont parcouru des centaines de pages de texte juridique qui devraient devenir le modèle d’une relation post-Brexit.

Comme pendant une grande partie des négociations de neuf mois, la question des flottes de l’UE dans les eaux britanniques s’est avérée la plus insoluble et la plus source de division, les négociateurs se débattant toujours sur les quotas pour certaines espèces individuelles à l’aube.

Pourtant, des sources des deux côtés ont déclaré que les négociations longues et difficiles étaient sur le point de se terminer alors que les négociateurs, enfermés au siège de l’UE à Bruxelles avec une pile de pizzas, travaillaient pour livrer le texte à leurs dirigeants jeudi.

Tout le monde attendait tôt le matin les apparitions du Premier ministre Boris Johnson et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour annoncer l’accord. L’accord va ensuite aux 27 pays de l’UE qui demandent l’approbation unanime, ainsi que la bénédiction des parlements européens et britanniques.

Malgré cette percée, les aspects clés des relations futures entre le bloc des 27 nations et son ancien membre restent incertains. Mais cela laisse les relations entre le Royaume-Uni et l’UE, mutuellement dépendantes mais souvent fractionnées, sur des bases beaucoup plus solides qu’une scission perturbatrice sans accord.

Johnson va maintenant affirmer avoir tenu la promesse qui lui a valu une victoire électorale retentissante il y a un an: «Get Brexit Done».

Même avec un accord, le commerce entre la Grande-Bretagne et l’UE devra faire face à des contrôles douaniers et à d’autres barrières le 1er janvier, lorsque le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière de l’Union. Un accord commercial éviterait l’imposition de droits de douane et de droits qui pourraient coûter aux deux parties des milliards de dollars en commerce et des centaines de milliers d’emplois. La Grande-Bretagne s’est retirée de l’UE le 31 janvier et une période de transition économique expire le 31 décembre.

L’histoire continue

Johnson a toujours insisté sur le fait que le Royaume-Uni «prospérera puissamment» même si aucun accord n’est conclu et que le Royaume-Uni doit commercer avec l’UE aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce à partir du 1er janvier.

Mais son gouvernement a reconnu qu’une sortie chaotique entraînerait probablement une impasse dans les ports britanniques, des pénuries temporaires de certains produits et des augmentations de prix pour les aliments de base. Des droits de douane seront appliqués à de nombreuses exportations britanniques, dont 10% sur les voitures et plus de 40% sur l’agneau, frappant l’économie britannique alors qu’elle peine à se remettre de l’impact de la pandémie de coronavirus.

Au cours des derniers jours, Johnson et von der Leyen ont été de plus en plus impliqués dans les pourparlers, s’exprimant par téléphone dans le but de débloquer des négociations qui traînaient depuis des mois, entravées par la pandémie de coronavirus et par les opinions opposées des deux parties. de ce qu’implique le Brexit.

Des rumeurs concernant un accord commercial avant Noël ont fait surface ces derniers jours sur la base des progrès réalisés sur les principales questions en suspens: la concurrence loyale, la résolution des conflits futurs et la pêche.

L’UE craint depuis longtemps que la Grande-Bretagne ne porte atteinte aux règles du bloc en matière d’aide sociale, environnementale et d’État pour pouvoir obtenir un avantage injuste avec ses exportations vers l’UE. La Grande-Bretagne a déclaré que l’obligation de respecter les règles de l’UE porterait atteinte à sa souveraineté.

Un compromis a finalement été atteint sur ces questions de «règles du jeu équitables», laissant la question économiquement mineure mais extrêmement symbolique du poisson devenue le dernier point de friction. Les pays maritimes de l’UE cherchent à conserver l’accès aux eaux britanniques où ils pêchent depuis longtemps, mais la Grande-Bretagne a insisté pour qu’elle exerce un contrôle en tant qu ‘«État côtier indépendant».

Un énorme écart entre les deux côtés de la pêche a été progressivement réduit jusqu’à ce qu’il apparaisse, enfin, pontable.

La grande majorité conservatrice de Johnson au Parlement devrait veiller à ce que l’accord commercial sur le Brexit soit adopté, mais tout compromis sera critiqué par les partisans extrémistes du Brexit dans son parti. Le groupe de recherche européen eurosceptique du parti a déclaré qu’il examinerait attentivement tout accord «pour s’assurer que ses dispositions protègent véritablement la souveraineté du Royaume-Uni après la sortie de la période de transition à la fin de cette année».

Le Parlement européen a averti qu’il était maintenant trop tard pour approuver l’accord avant le 1er janvier, mais un accord pourrait être provisoirement mis en place et approuvé par les législateurs européens en janvier.

Les entreprises des deux côtés réclament un accord qui permettrait d’économiser des dizaines de milliards de dollars en coûts.

Alors que les deux parties souffriraient économiquement d’un échec à conclure un accord commercial, la plupart des économistes pensent que la Grande-Bretagne en subirait un plus grand coup, car elle est plus petite et plus dépendante du commerce avec l’UE que l’inverse.

___

Lawless a rapporté de Londres.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur les négociations commerciales sur le Brexit sur https://apnews.com/Brexit