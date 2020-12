Benzinga

Les choix de Barron et les casseroles de la semaine: le moment est venu de vendre NIO, XPeng, Li; Et les leçons de la frénésie de l’introduction en bourse

* La couverture de Barron de ce week-end plaide en faveur de la prise de bénéfices sur les constructeurs chinois de véhicules électriques. * D’autres articles en vedette examinent qui est blessé si les entreprises chinoises sont retirées de la liste, les perspectives des marchés et des tendances en matière de gestion de l’argent, et les leçons d’une semaine folle d’introduction en bourse. * En outre, les perspectives d’un assureur automobile, deux actions de la vieille école toujours en croissance et une société de semi-conducteurs abandonnée par le fabricant d’iPhone. « NIO, XPeng et Li ne sont pas la prochaine Tesla. Il est temps de se déconnecter de leurs actions » par Al Root fait valoir que les actions des constructeurs chinois de véhicules électriques Li Auto Inc. (NASDAQ: LI), Nio Inc (NYSE: NIO) et Xpeng Inc (NYSE: XPEV) sont désormais évaluées à la perfection et qu’il semble prudent de prendre des bénéfices.Reshma Kapadia’s «La radiation des entreprises chinoises pourrait être mauvaise pour les investisseurs. Mais c’est la bonne chose à faire» suggère que les entreprises chinoises qui ne respectent pas les normes d’audit et de comptabilité américaines pourraient être expulsées des bourses américaines. Cela inclut-il Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA)? Dans « Mercury General’s Hefty 5.4% Yield Is Just One of Auto Assurer’s Many Charms », Andrew Bary souligne que l’assureur automobile Mercury General Corporation (NYSE: MCY) donne amplement aux investisseurs dans l’attente d’une vente potentielle de l’entreprise après le décès de son fondateur, âgé de 99 ans. Le président de BlackRock, Inc. (NYSE: BLK), Rob Kapito, partage ses perspectives pour les marchés et ses réflexions sur les grandes tendances de la gestion de l’argent dans «Le président de BlackRock sur les perspectives des actions» par Leslie P. Norton. Voyez où va la plus grande société de gestion de fonds au monde. Dans «Starbucks et Disney peuvent toujours offrir une croissance aux investisseurs» de Jack Hough, voyez comment deux anciens dirigeants, Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) et Walt Disney Co (NYSE: DIS), définissent des objectifs ambitieux lors de leurs journées investisseurs la semaine dernière. Découvrez comment chaque pilier de l’action peut encore offrir une croissance aux investisseurs. « 9 leçons après une semaine folle pour les introductions en bourse » par Eric J. Savitz indique que, même après AirBnB Inc (NASDAQ: ABNB), DoorDash Inc (NYSE: DASH) et d’autres ont explosé sur le marché récemment, il y a encore 500 autres licornes (c’est-à-dire des entreprises privées avec une valeur de plus d’un milliard de dollars) qui attendent dans les coulisses.Voir aussi: Les taureaux et les ours de la semaine de Benzinga: Boeing, Netflix, Nike, Starbucks et plus de dollars dans les fonds indiciels répliquant le S&P 500, et des billions dans les fonds gérés activement comparés à l’indice, de nombreux investisseurs pourraient être contraints d’acheter des actions Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) à des valeurs gonflées, selon « Tesla Is » d’Evie Liu. Rejoindre le S&P 500. Pourquoi cela pourrait être un problème pour de nombreux investisseurs. « Dans » La réduction du dividende de Dominion Energy montre le danger d’une dette élevée « , Lawrence C. Strauss examine comment Dominion Energy Inc (NYSE: D) est devenu » surexploité « , selon à un gestionnaire de portefeuille et à un analyste. Découvrez également pourquoi un analyste est devenu optimiste à l’égard des aristocrates de dividendes (entreprises augmentant leurs dividendes pendant 25 années consécutives) .Eric J. Savitz, «Qualcomm Stock Tumbles on Report Apple Will Build Its Own Modem Chips», affirme que la menace d’Apple Inc. ( Le développement de modem NASDAQ: AAPL) est vraiment un risque pour les investisseurs de QUALCOMM, Inc. * Conseils en investissement d'une star du poker et d'un spécialiste du comportement * Erreurs de comportement courantes qui font dérailler la retraite * Pourquoi se méfier des SPAC soutenus par des célébrités * Comment investir dans un marché qui ne cesse de rebondir * Pourquoi il est bon que la flambée des introductions en bourse ne puisse pas soulever le marché * L'Arabie saoudite comme autre pipeline pour les introductions en bourse * Les prix du gaz naturel continueront-ils d'augmenter * Les recommandations de livres de chefs d'entreprise et d'influenceurs culturels * Les cinq types d'épargnants pour la retraite * Que savoir maintenant que le Brexit est presque elle e * Pourquoi les chansons de rock emblématiques sont soudainement des produits à la mode Au moment d'écrire ces lignes, l'auteur n'avait aucune position dans les actions mentionnées. 