BRUXELLES (AP) – Les dirigeants britanniques et européens se rencontreront mercredi pour un dîner qui pourrait ouvrir la voie à un accord commercial post-Brexit – ou faire basculer les deux parties vers une rupture économique chaotique à la fin du mois.

Les commentaires matinaux des deux parties insistant sur le fait que c’était à l’autre de faire un compromis ne faisaient que souligner la tâche difficile à accomplir pour le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En quelques heures à peine, ils devraient déboucher sur des négociations bloquées sur des aspects clés de la future relation.

Les responsables britanniques ont déclaré qu’ils espéraient que la pression politique du sommet pourrait briser l’impasse, mais la place était limitée.

«À moins que nous ne voyions un mouvement du côté de l’UE, alors ce sera très difficile», a déclaré le ministre britannique Michael Gove à Times Radio.

Le bloc insiste sur le fait que le Royaume-Uni doit agir pour obtenir un accord.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu ‘«il y a encore une chance de parvenir à un accord», mais a souligné que l’UE ne ferait pas de compromis sur ses principes fondamentaux.

Merkel a déclaré au parlement allemand que le bloc « prendrait un chemin sans … accord s’il y a des conditions du côté britannique que nous ne pouvons pas accepter. »

Le Royaume-Uni a quitté l’UE le 31 janvier après 47 ans d’adhésion, mais reste dans le marché unique sans droits de douane et l’union douanière de l’Union jusqu’à la fin de l’année. La conclusion d’un accord commercial d’ici là garantirait l’absence de tarifs ou de quotas sur le commerce des marchandises le 1er janvier, bien qu’il y ait encore de nouveaux coûts et des formalités administratives pour les entreprises.

L’incapacité de conclure un accord commercial signifierait des droits de douane et d’autres barrières qui nuiraient aux deux côtés, bien que la plupart des économistes pensent que l’économie britannique en serait plus touchée car le Royaume-Uni fait près de la moitié de ses échanges avec le bloc.

Des mois de négociations commerciales n’ont pas réussi à combler les lacunes sur trois points – les droits de pêche, les règles de concurrence loyale et la gouvernance des futurs différends.

Alors que les deux parties veulent un accord, elles ont des points de vue fondamentalement différents sur ce que cela implique. L’UE craint que la Grande-Bretagne réduise les normes sociales et environnementales et injecte de l’argent de l’État dans les industries britanniques, devenant un rival économique à faible réglementation aux portes de l’Union – d’où la demande de garanties strictes de «règles du jeu équitables» en échange d’un accès à ses marchés.

Merkel a déclaré que «l’intégrité du marché unique doit être préservée».

« Nous devons avoir des règles du jeu équitables non seulement pour aujourd’hui, mais nous devons en avoir un pour demain ou après-demain, et pour ce faire, nous devons avoir des accords sur la façon dont l’un peut réagir si l’autre change sa situation juridique », a déclaré Mme Merkel. «Sinon, il y aura des conditions de concurrence déloyales que nous ne pourrons pas demander à nos entreprises.»

Le gouvernement britannique considère le Brexit comme une question de souveraineté et de «reprise du contrôle» des lois, des frontières et des eaux du pays. Il affirme que l’UE fait des demandes qu’elle n’a pas imposées à d’autres pays et tente de lier la Grande-Bretagne aux règles du bloc indéfiniment.

Geir Moulson à Berlin a contribué à cette histoire.

