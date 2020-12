InvestorPlace

Les micro-appareils avancés semblent prêts à fonctionner à 100 $

La dernière fois que j’ai écrit sur Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), c’était à la mi-octobre. À l’époque, j’avais soutenu que la société devrait utiliser l’action AMD pour l’ensemble de l’acquisition de Xilinx (NASDAQ: XLNX), ce qui à l’époque n’était encore qu’une possibilité, et pas une chose sûre. Source: Divers Photographie / Shutterstock.com InvestorPlace – Actualités boursières, conseils boursiers et conseils de négociation Le 27 octobre, la directrice générale Lisa Su a annoncé qu’elle acquerrait Xilinx pour 35 milliards de dollars, les actionnaires obtenant 1,7234 action d’AMD pour chaque part de Xilinx. Après l’achèvement, les actionnaires d’AMD détiendront 74% de la société combinée, tandis que les actionnaires de Xilinx détiendront le reste. Le prix d’achat valorise l’entité combinée à 135 milliards de dollars. S’il ferme d’ici la fin de 2021, Lisa Su continuera en tant que PDG de la société fusionnée. Le PDG actuel de Xilinx Victor Peng deviendra président et gérera les activités de Xilinx ainsi que certaines initiatives de croissance stratégique. Depuis l’annonce, l’action AMD a augmenté de 23% et se négocie dangereusement près de 100 $. Il s’agit de la deuxième course de l’action à 100 $. Peut-il coller cette fois? 7 Actions de croissance sur lesquelles vous ne voulez pas dormir Je vais examiner les deux côtés de l’argument. AMD Stock est prêt à exécuter Oubliez Xilinx pendant un moment et considérez les activités d’AMD jusqu’à présent au cours de l’exercice 2020. AMD a annoncé ses résultats du troisième trimestre en même temps que son acquisition de Xilinx. Les ventes de la société ont augmenté de 56% d’une année sur l’autre pour atteindre 2,8 milliards de dollars. Séquentiellement, ils ont augmenté de 45%. En termes de bénéfice d’exploitation, ses bénéfices ont augmenté de 141% par rapport à l’année dernière pour atteindre 449 millions de dollars – une augmentation de 160% sur une base séquentielle. L’entreprise est beaucoup plus forte aujourd’hui maintenant qu’elle génère régulièrement des flux de trésorerie disponibles (FCF) chaque trimestre. Au troisième trimestre 2020, il affichait un FCF de 265 millions de dollars, contre 179 millions de dollars il y a un an et 152 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre de juin. Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2020, il avait un FCF de 297 millions de dollars, contre – 124 millions de dollars il y a un an. Au cours des trois derniers exercices, son FCF sur les 12 derniers mois est passé de – 130 millions de dollars en 2018, à 280 millions de dollars en 2019, à 700 millions de dollars en 2020 au cours des trois premiers trimestres; il dépassera probablement 1 milliard de dollars une fois que les résultats du quatrième trimestre seront connus. Si vous utilisez des valeurs d’entreprise de 18,80 milliards de dollars pour 2018, 53,6 milliards de dollars pour 2019 et 115,8 milliards de dollars pour aujourd’hui, son rendement FCF est resté autour de 0,6%, malgré le fait qu’il l’activité s’est considérablement renforcée au cours des 33 derniers mois. Pour moi, cela suggère que malgré la grande course, l’action AMD n’est pas surévaluée par rapport aux années précédentes. Ce n’est peut-être pas bon marché, mais sur la base de ses moyennes historiques, je pense que les avantages l’emportent de loin sur les moyennes. Et cela ne prend même pas en compte ce que Xilinx pourrait signifier pour sa croissance future. En supposant que l’accord soit conclu en 2021, je pense que les investisseurs de Xilinx peuvent s’attendre à détenir des actions AMD d’une valeur de plus de 82,98 USD par action plus tard en 2021. C’est prêt à prendre une pause Les performances d’AMD au cours des cinq dernières années ont été tellement hors du commun bon – son rendement total annualisé sur cinq ans jusqu’au 15 décembre est de 110,3% – que son rendement total de 111% depuis le début de l’année semble presque ordinaire en comparaison. Pourtant, comme je l’ai dit dans mon article d’octobre, en hausse de 3 849% au cours des cinq dernières années, il semble logique que la régression vers la moyenne atteigne l’action AMD à un moment donné. De plus, comme le dit la loi de Murphy, il pleuvra sur le défilé Xilinx d’AMD à un moment donné en 2021. Après tout, le ratio d’échange des actions fixe le cours de l’action d’AMD à 82,98 $ l’action. Au moment où j’écris ceci, les actionnaires de Xilinx sont assis sur 16% de gains non réalisés sur leurs futures actions AMD. C’est bien, non? Le problème est que si les deux sociétés rencontrent un hoquet réglementaire et que le cours de l’action d’AMD se replie dans la fourchette basse de 70 $ où il a été négocié aussi récemment que début novembre, l’accord ne semble pas aussi attrayant pour les actionnaires de Xilinx. Comme l’a déclaré Dana Blankenhorn d’InvestorPlace au moment de l’annonce, les risques pour les actionnaires des deux sociétés sont réels. «Aucun cash n’est échangé dans le cadre de l’accord AMD-Xilinx. Tout est en stock. Pour que le prix de 35 milliards de dollars se maintienne, l’action AMD doit rester solide jusqu’à la fin de 2021, car il faudra un an pour dépasser les régulateurs américains et (peut-être plus importants) chinois », a écrit Dana le 29 octobre. le monde va tourner. Les chiffres d’Intel ont diminué car les centres de données ont ralenti leurs dépenses. Les grandes entreprises cloud dominent de plus en plus ce marché. Il y avait 541 centres de données cloud à la mi-année et 176 autres étaient en projet. » Essentiellement, Dana fait valoir qu’Intel (NASDAQ: INTC) rebondira en 2021, les investisseurs se rendant compte que la société rebondira après son ralentissement de l’année dernière. J’ai du mal à croire que l’action AMD ne sera pas confrontée à une certaine volatilité dans l’année à venir. En négociant plus de 13 fois les ventes, environ trois fois son multiple moyen au cours des cinq dernières années, toute mauvaise nouvelle pourrait mettre 100 $ sur la glace pendant une période importante en 2021. Conclusion Je continue de croire en Lisa Su. Tant qu’elle est en charge, c’est une excellente prise à long terme. «Comme je l’ai noté à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, elle est l’une des meilleures PDG d’Amérique et vaut chaque centime de sa rémunération totale de 58,5 millions de dollars en 2019», écrivais-je en octobre. Et le fait que Su ait pu utiliser 100% d’actions pour payer Xilinx est une autre plume dans sa casquette. De nature transformatrice, les actionnaires oublieront la dilution dans cinq ans. Est-ce que je pense qu’il restera au-dessus de 100 $? AMD publie ses résultats du quatrième trimestre 2020 à la fin du mois de janvier. Ils seront solides comme le roc. Pour cette raison, je pense qu’il est possible de rester à trois chiffres pendant une période prolongée. Cela dit, si vous ne possédez pas d’actions AMD et que vous souhaitez acheter, vous pouvez attendre de pouvoir en obtenir dans la fourchette de 80 $. Il est lié à un effondrement à un moment donné dans la première moitié de 2021. À long terme, je continue à aimer AMD. À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 