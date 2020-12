LONDRES – Quelques jours à peine avant l’échéance de fin d’année, la Grande-Bretagne et l’Union européenne sont peut-être sur le point de signer un accord commercial post-Brexit tant attendu.

Mardi, le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a déclaré que le bloc faisait un « dernier effort » pour conclure un accord commercial sur le Brexit avec la Grande-Bretagne avant le 31 décembre.

« Nous sommes vraiment dans un moment crucial », a déclaré Barnier aux journalistes alors qu’il allait informer 27 ambassadeurs. « Nous lui donnons une dernière impulsion. Dans 10 jours, le Royaume-Uni … quittera le marché unique. »

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sont lancés dans une série de pourparlers « hotline », a rapporté mercredi le FT, dans le but de s’entendre sur un accord avant la fin de la journée.

Cependant, des désaccords subsistent sur les droits de pêche et plusieurs autres problèmes.

L’UE souhaite maintenir l’accès aux eaux britanniques pour ses flottes de pêche, tandis que le Royaume-Uni souhaite limiter largement ces droits de pêche. Un scénario sans accord pourrait voir l’accès de l’UE aux eaux britanniques se terminer brusquement, et vice versa, et le Royaume-Uni a déjà menacé de déployer des canonnières pour protéger les eaux britanniques.

Il est à craindre que certaines flottes de pêche puissent ignorer les restrictions, ce qui pourrait entraîner des affrontements. Ceux-ci ne sont pas inconnus; il y a eu des escarmouches physiques, surnommées les «guerres du pétoncle», entre les flottes de pêche britanniques et françaises ces dernières années au milieu de conflits sur la pêche.

Le secrétaire britannique au logement, Robert Jenrick, a déclaré mercredi à Sky News que « de sérieux points de désaccord » subsistaient, tant sur la pêche que sur la création de « règles du jeu équitables » pour les entreprises.

« Je suis toujours raisonnablement optimiste mais il n’y a pas de nouvelles à vous rapporter ce matin », a-t-il déclaré. « » Pour le moment, les progrès sont insuffisants. Ce n’est pas un accord auquel le Premier ministre pense pouvoir nous signer. «

Il y a cependant eu des rapports positifs concernant les pourparlers sur le Brexit au cours des dernières 24 heures, le rédacteur politique d’ITV, Robert Peston, affirmant mardi qu’un accord pourrait être conclu mercredi.

La livre sterling a augmenté d’environ 0,5% par rapport au dollar à 1,34 $, les traders pariant sur un accord en cours de signature.

Si la Grande-Bretagne et l’UE ne parviennent pas à s’entendre sur un accord d’ici le 31 décembre, les deux parties pourraient imposer des contrôles aux frontières et des taxes à l’importation sur les marchandises de l’autre, car le commerce reviendra aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce. Cela pourrait entraîner des changements de prix dans les supermarchés et les magasins.

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020, mais les dirigeants ont eu 11 mois pour s’entendre sur les règles qui dicteront la vie du Royaume-Uni et de l’Europe après le Brexit.

– Holly Ellyatt de CNBC a contribué à cet article.