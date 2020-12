TipRanks

Le milliardaire Ray Dalio choisit ces 3 actions «Strong Buy»

Parfois, les experts nous diront ce que nous savons déjà. Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, s’est bâti une réputation légendaire dans les cercles financiers, pour avoir transféré son entreprise d’une entreprise à domicile dans son appartement de deux chambres au géant international des hedge funds, employant plus de 1500 personnes et gérant plus de 138 milliards de dollars en l’actif total. Mais lorsqu’on lui demande comment il l’a fait ou comment les investisseurs d’aujourd’hui peuvent survivre à la crise pandémique en cours, ses conseils peuvent sembler tout à fait ordinaires. Les conseils de Dalio pour investir pendant la pandémie peuvent se résumer assez facilement. Premièrement, il dit de diversifier le portefeuille. La diversification signifie répartir le risque, ce qui réduira à son tour vos pertes si un – ou même plusieurs – investissements tournent vers le sud. Deuxièmement, Dalio nous dit de ne pas essayer de «chronométrer le marché». Même les pros ne font généralement pas cela correctement, et Dalio dit que simplement acheter une action que vous aimez et la conserver à long terme est une meilleure stratégie que d’essayer d’acheter au bon moment. Le marché boursier est un endroit risqué pour placer votre argent, et Dalio le comprend. Ses tactiques pour atténuer ce risque sont séculaires et lui ont sans doute apporté un grand succès. Gardant cela à l’esprit, nous avons décidé de nous inspirer de l’activité récente de Bridgewater. Gérant trois actions que le fonds de Dalio a récupérées au cours du troisième trimestre via la base de données de TipRanks, nous avons découvert que la communauté des analystes est également de la partie, car chacun arbore une note consensuelle «Strong Buy». Baxter International (BAX) Nous commencerons par Baxter International, un société de soins de santé basée à l’extérieur de Chicago. Baxter fabrique des dispositifs médicaux et d’autres produits pour le traitement des maladies aiguës et chroniques, en particulier les maladies du sang, du système immunitaire et des reins. L’entreprise commercialise principalement auprès des professionnels de la santé et des institutions, plutôt que sur le marché libre, et affiche un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards de dollars.Les revenus de l’entreprise jusqu’en 2020 ont été stables et en ligne avec les valeurs historiques. Baxter a terminé l’année 2019 avec un trimestre de 3 milliards de dollars; qui a glissé à 2,72 milliards de dollars au 1T20, mais avait augmenté régulièrement pour atteindre 2,97 milliards de dollars au 3T20. La société verse un dividende modeste aux investisseurs, qui à 24,5 cents par action ordinaire donne un rendement de 1,3%. La position de Dalio dans Baxter est nouvelle pour lui. Son entreprise a racheté 124 701 actions de l’action, une participation qui vaut 9,73 millions de dollars aux prix actuels, l’analyste 5 étoiles Danielle Antalffy, de SVB Leerink, écrit à propos de Baxter, « [We] voir les fondamentaux sous-jacents de BAX – accélération de la croissance des ventes, expansion significative des marges – inchangés. L’un des points de données les plus significatifs de ce trimestre a été la croissance de 6% des patients en dialyse péritonéale… bien en avance sur les perspectives de croissance à long terme à un chiffre moyen de l’activité rénale que Street modélise. Alors que les pressions COVID commencent à se lever, la visibilité sur les moteurs de croissance à long terme devrait s’améliorer, et nous nous attendons à ce que les actions augmentent de manière significative. »Conformément à ses commentaires haussiers, Antalffy évalue BAX partage une surperformance (c’est-à-dire acheter), et son objectif de prix de 105 $ implique un potentiel de hausse de 34% sur un an. (Pour regarder les antécédents d’Antalffy, cliquez ici) Dans l’ensemble, la note consensuelle des analystes sur Baxter est un achat fort, basé sur 12 revues comprenant 11 achats contre un seul Hold. L’action se vend 78 $, et son objectif de cours moyen de 95 $ suggère qu’il a de la place pour une croissance à la hausse d’environ 22% en 2021. (Voir l’analyse boursière BAX sur TipRanks) CVS Health Corporation (CVS) L’action suivante est une autre société de soins de santé, mais où Baxter, ci-dessus, se concentre sur le côté professionnel de ce secteur, CVS vise directement le marché de la santé grand public. Cette société est surtout connue sous le nom de chaîne de pharmacies CVS et est un incontournable de la scène de la vente au détail. Les magasins CVS offrent une gamme de produits de santé et d’hygiène à domicile, ainsi que des produits d’épicerie de base, des services de pharmacie et du matériel médical sur ordonnance plus spécialisé. L’entreprise a généré plus de 130 milliards de dollars de revenus annuels au cours des trois dernières années. Les revenus de SVS ont affiché une légère baisse cette année, au cours du deuxième trimestre, lorsque les conditions économiques se sont détériorées, mais ont rapidement rebondi. La séquence des résultats trimestriels en 2020, 66,7 milliards de dollars, 65,3 milliards de dollars et 67,1 milliards de dollars, montre une base de ventes stable, à attendre d’un détaillant vendant des produits principalement jugés essentiels pendant les politiques de fermeture. Le BPA du troisième trimestre s’est établi à 1,66 $, bien en avance sur les attentes consensuelles de 1,33 $. Le dividende est de 50 cents par action et est maintenu à ce niveau depuis plus de trois ans maintenant. Le paiement annualisé à 2 $, et donne un rendement de 2,7%. Bridgewater de Dalio a acheté 320 039 actions CVS au dernier trimestre, élargissant une position de test que la société détenait déjà. L’achat a considérablement augmenté la participation totale, à 333804 actions, qui valent désormais 24,87 millions de dollars.L’analyste de la Deutsche Bank George Hill note que CVS semble prêt pour une « transition pacifique du pouvoir » lorsque le PDG actuel, Larry Merlo, démissionnera l’année prochaine. «Bien que nous pensons que Mme Lynch envisagera probablement de mettre en œuvre la stratégie de prestation de soins intégrée verticalement de CVS, nous nous attendons à ce qu’elle jette un nouveau regard sur l’activité et n’a guère peur d’explorer de nouvelles directions. Nous pensons que l’héritage de M. Merlo va durer. le courage d’essayer de remodeler et de mieux utiliser la pharmacie de détail en difficulté avec l’accord Aetna », a noté Hill.« CVS en est à ses débuts pour répondre à sa vision d’une société de services de santé intégrée verticalement avec un engagement des consommateurs démesuré », a conclu l’analyste. À cette fin, Hill évalue les actions CVS comme un achat et leur donne un objectif de cours de 101 $, indiquant sa confiance dans un potentiel de croissance de 35% au cours des prochains mois. (Pour regarder les antécédents de Hill, cliquez ici) Dans l’ensemble, CVS a 7 revues d’achat récentes et 2 prises, ce qui donne à l’action une cote d’achat fort du consensus des analystes. L’objectif de cours moyen est de 83,29 $, ce qui suggère une hausse de 11% par rapport au cours actuel de l’action de 74,50 $. (Voir l’analyse des stocks CVS sur TipRanks) Darling Ingredients (DAR) Avec le dernier stock, nous passons de la santé à l’industrie alimentaire. Darling Ingredients recycle les déchets de l’industrie de la restauration et de la transformation animale – à savoir les huiles, les graisses et les graisses – et fabrique des farines de viande et d’os utilisables, de la graisse jaune et du suif. Les produits de la société sont utilisés dans les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour animaux, la bioénergie et les engrais. Darling a réalisé de solides performances jusqu’en 2020. Les bénéfices trimestriels de la société se situent entre 848 millions de dollars et 852 millions de dollars pendant la crise corona, tandis que les bénéfices ont affiché des gains d’une année sur l’autre à chaque trimestre. Les résultats du troisième trimestre comprenaient un BPA de 61 cents sur 850 millions de dollars de chiffre d’affaires. L’action DAR a augmenté régulièrement depuis le krach boursier de l’hiver dernier et est en hausse d’environ 77% depuis le début de l’année. Il s’agit d’une autre nouvelle participation pour Dalio et Bridgewater. Au cours du troisième trimestre, le fonds a appuyé sur la gâchette de 69 392 actions, qui valent désormais 3,46 millions de dollars. Couvrant le stock de Wolfe Research, l’analyste 5 étoiles Sam Margolin est impressionné par la combinaison de Darling de carburants renouvelables de pointe et de segments d’aliments matures. «Nous évaluons DAR Outperform en raison de sa croissance rapide dans le segment du diesel renouvelable (Diamond Green Diesel JV), soutenue par son avantage en matière de matière première / fabrication provenant en grande partie de l’activité de base … aux carburants. Bien que nous ne prévoyions pas de croissance significative dans le secteur des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, nous notons que les marges dans les segments ont été remarquablement stables ces dernières années… »Ces commentaires soutiennent la note de surperformance (c.-à-d. Acheter) de Margolin, et son objectif de prix de 67 $ implique une croissance à la hausse de 34% ensuite an. (Pour voir l’historique de Margolin, cliquez ici) D’autres analystes sont sur la même longueur d’onde. Avec 5 achats et 1 attente reçus au cours des trois derniers mois, le mot dans la rue est que DAR est un achat fort. Les actions sont actuellement au prix de 49,87 $, et l’objectif de prix moyen de 58,83 $ suggère une croissance à deux chiffres de 18%. (Voir l’analyse des actions DAR sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées de négociation d’actions à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks.Disclaimer: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.