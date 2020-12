Ursula von der Leyen a déclaré que les négociations sur le Brexit se poursuivraient malgré une date butoir auto-imposée dimanche pour obtenir un accord avant que le Royaume-Uni ne quitte l’UE.

« Il est responsable à ce stade de faire un effort supplémentaire », a annoncé von der Leyen. Les négociations se poursuivront à Bruxelles, a-t-elle déclaré.

Le président de la Commission européenne et le Premier ministre britannique ont tenté de combler le fossé sur le Brexit la semaine dernière, notamment lors d’un dîner du mercredi soir, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas été en mesure de s’entendre sur plusieurs questions clés.

Les dirigeants avaient fixé dimanche comme date limite finale pour décider s’ils pouvaient obtenir un accord avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement le bloc le 31 décembre.

Les deux parties ont déclaré qu’elles restaient très éloignées sur des questions telles que l’accès aux eaux britanniques et les règles de concurrence loyale.

Si le Royaume-Uni part sans accord, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré dimanche à Sky News, « les Français et les autres n’auront aucun accès garanti aux eaux britanniques ».

Le pays a confirmé samedi son intention de déployer des bateaux de la Royal Navy pour contrôler ses eaux en tant qu ‘«État côtier indépendant».

Raab a déclaré que lors des négociations de la « 11ème heure », ils devaient déplacer « le blocage politique », ce qui ne pouvait être fait qu’entre Johnson et von der Leyen.

Pendant ce temps, le Taoiseach irlandais Micheál Martin a déclaré à la BBC qu’un scénario de non-accord serait « très mauvais pour nous tous ».

Il y a eu des files de camions dans les ports britanniques ce week-end pour se préparer à une éventuelle rupture de stock en janvier alors que la possibilité d’un non-accord se profilait.

Johnson avait déclaré que le Royaume-Uni prospérerait avec une solution sans accord qui semblait « très, très probable ».

Cela signifie que le Royaume-Uni ferait du commerce aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et pourrait augmenter les prix des denrées alimentaires et entraîner plus de files d’attente dans les ports du pays.

L’une des principales questions périphériques est de savoir dans quelle mesure le Royaume-Uni devrait suivre les règles de l’UE afin d’obtenir un accès sans droits de douane aux marchés européens.

Le Royaume-Uni affirme que les exigences de l’UE dépassent celles qu’il impose aux autres pays et qu’il devrait être traité comme un tiers souverain.