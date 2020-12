La ratification d’un accord commercial n’est pas un processus simple. L’accord doit être approuvé non seulement par les gouvernements des 27 États membres, mais également par le Parlement européen. Obtenir l’approbation des 27 capitales ne devrait pas prendre longtemps, car cela peut être fait à distance sans avoir besoin d’un sommet. Les diplomates des États membres ont été informés en détail des négociations au fur et à mesure de leur progression, de sorte qu’il ne devrait pas y avoir de surprises importantes pour eux dans l’accord final.

L’approbation du Parlement européen est un processus plus compliqué. Cela impliquerait normalement que le texte juridique de 2000 pages soit traduit dans les 24 langues officielles de l’UE, puis examiné en détail avant un vote. Les députés ont protesté avec fureur contre le manque de temps, car une échéance après l’autre était manquée, et ont annoncé juste avant Noël qu’ils ne se réuniraient pas pour approuver un accord avant la fin de la transition, le 31 décembre. On s’attend à ce qu’ils soient maintenant invités à signer le traité rétrospectivement au cours de la nouvelle année.

Un niveau supplémentaire de complexité pourrait être ajouté si les juristes de l’UE déterminent que l’accord est «mixte» – impliquant à la fois les compétences de Bruxelles et des États-nations – auquel cas il devra être ratifié par les parlements nationaux et régionaux à travers le continent.

Les attentes à Westminster sont un rappel des députés et de leurs pairs le 30 décembre pour précipiter la législation à travers les deux chambres du Parlement à une vitesse vertigineuse et dans le livre des statuts en une seule journée. Mais seuls les jours fériés et les week-ends étant exclus, il est possible que les parlementaires se voient proposer un débat plus tranquille de trois jours du 29 au 31 décembre.