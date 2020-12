Le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se réunissent pour un dîner au cours de laquelle ils essaieront de franchir une étape décisive sur un accord commercial post-Brexit le 9 décembre 2020 à Bruxelles, en Belgique.

LONDRES – La Grande-Bretagne et l’Union européenne ont convenu jeudi de nouveaux accords commerciaux sur le Brexit plus de quatre ans après le vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie du bloc, évitant de justesse un scénario de non-accord potentiellement désastreux.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que c’était une « bonne affaire ».

« La route a été longue et sinueuse, mais nous avons beaucoup à montrer », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. « C’est juste, c’est un accord équilibré et c’est la chose juste et responsable à faire pour les deux parties. »

Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit donner une conférence de presse sous peu.

Le Royaume-Uni a cessé d’être membre à part entière de l’Union européenne en janvier, à la suite du vote sur le Brexit le 23 juin 2016. Cependant, il a accepté de continuer à suivre les règles européennes jusqu’à la fin de 2020 afin de pouvoir négocier des conditions commerciales plus amicales avec les 27 autres. nations.

Les deux parties étaient engagées dans des discussions intenses depuis mars pour établir comment le commerce fonctionnera à partir de janvier. Il y a eu des affrontements importants sur la pêche, les règles de concurrence et la gouvernance de leur nouvelle relation.

L’accord commercial doit être ratifié par les parlements du Royaume-Uni et de l’UE dans les semaines à venir, mais c’est une évolution bienvenue pour les entreprises des deux côtés de la Manche.

L’accord entraînera presque certainement des tarifs et des coûts inférieurs pour les exportateurs par rapport à ceux auxquels ils auraient dû faire face si le Royaume-Uni avait quitté l’UE sans accord.

Il met fin à plus de quatre ans de ce qui a parfois semblé une incertitude économique interminable, et c’est la première fois qu’un membre de l’UE se retire formellement du bloc politique.

