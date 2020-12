Le Premier ministre britannique Boris Johnson. Photo de Pippa Fowles / No 10 Downing Street

Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont finalement conclu un accord commercial sur le Brexit.

L’accord a été conclu jeudi, moins d’une semaine avant que le Royaume-Uni ne quitte les règles commerciales de l’UE.

Les négociateurs ont conclu un accord de dernière minute sur plusieurs questions épineuses pour éviter le pire des cas: un résultat sans accord.

Les deux parties s’empressent maintenant de faire adopter l’accord de libre-échange avant la nouvelle année.

L’accord permettra aux échanges sans droits de douane de se poursuivre entre le Royaume-Uni et l’UE, mais les Britanniques peuvent à terme s’attendre à des barrières généralisées au commerce et aux voyages avec le continent européen.

Moins d’une semaine avant la fin de la période de transition du Brexit, les responsables britanniques et européens ont confirmé jeudi qu’ils s’étaient mis d’accord sur un accord après des semaines de discussions intensives à Londres et à Bruxelles.

Selon les termes de l’accord, il n’y aura aucun tarif et aucun quota sur les marchandises, et les deux parties coopéreront sur des questions clés telles que la sécurité, les voyages et le changement climatique.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est entretenu au téléphone avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, jeudi après-midi pour signer l’accord après une journée de discussions intensives sur les quotas de pêche.

« Tout ce que le public britannique avait promis lors du référendum de 2016 et lors des élections générales de l’année dernière est livré par cet accord », a déclaré jeudi un responsable de Downing Street dans un communiqué.

Johnson tweeté, « L’accord est conclu. » Lors d’une conférence de presse, il a déclaré que le Royaume-Uni avait «repris le contrôle de nos lois et de notre destin» et a décrit l’accord comme «une bonne affaire pour toute l’Europe».

Von der Leyen tweeté: « Cela valait la peine de se battre pour cet accord. Nous avons maintenant un accord juste et équilibré avec le Royaume-Uni. Il protégera nos intérêts européens, garantira une concurrence loyale et offrira une prévisibilité à nos communautés de pêcheurs. L’Europe avance maintenant. »

La fin de l’incertitude du Brexit est une victoire pour Johnson

L’accord met fin à quatre années d’incertitude et de retards qui, selon les économistes, ont déjà légèrement supprimé le taux de croissance de l’économie britannique.

Cela pourrait sauver le Royaume-Uni d’un sort encore pire sans accord. KPMG prévoyait une croissance du PIB de 4,4% en 2021 sans accord, mais jusqu’à 10,1% si les accords commerciaux restaient largement les mêmes.

La Grande-Bretagne a eu un mauvais goût de « pas d’accord » plus tôt cette semaine lorsque la France a fermé sa frontière avec le Royaume-Uni pour empêcher la propagation d’une nouvelle variante agressive de coronavirus qui semble provenir du Kent. Des milliers de camions étaient bloqués le long des routes de Douvres. La France a depuis rouvert sa frontière et l’énorme embouteillage se dégage lentement.

L’accord donne également à Johnson, arrivé au pouvoir sur la promesse de «faire le Brexit», une victoire politique significative. Le Parti conservateur est susceptible de se réjouir de cet exploit.

Mais avec le Brexit hors de la table, l’année à venir se recentrera probablement sur la gestion de l’économie par Johnson et la crise des coronavirus. L’OCDE a déclaré cet été que le Royaume-Uni avait été plus durement touché que la plupart des grandes économies pendant la pandémie.

Maintenant, les détails

Le Royaume-Uni et l’UE s’empressent maintenant de faire adopter l’accord avant la nouvelle année.

Le Parlement britannique sera probablement rappelé la semaine prochaine pour un vote sur l’accord, qui devrait passer confortablement compte tenu de la majorité de 80 sièges de Johnson aux Communes. Les dirigeants de l’UE et le Parlement européen devraient également approuver l’accord avant le 31 décembre.

L’équipe de négociation britannique, dirigée par David Frost, et son homologue de l’UE, dirigée par Michel Barnier, avaient passé des mois à se débattre sur une poignée de questions épineuses, notamment les droits de pêche, les règles visant à empêcher la concurrence déloyale (connue sous le nom de « règles du jeu équitables ») et comment les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE seraient régies après le Brexit.

Johnson. Max Mumby / Indigo / Getty Images / Piscine

Un résultat sans accord aurait entraîné des tarifs coûteux sur une gamme de produits vendus entre le Royaume-Uni et l’UE, entraînant des hausses de prix dans les magasins britanniques et rendant plus difficile pour les entreprises d’exporter leurs produits vers l’Europe.

Mais même avec un accord de libre-échange conclu, il pourrait encore y avoir des perturbations en janvier en raison d’une série de nouveaux contrôles à la frontière britannique avec son plus grand partenaire commercial.

La Grande-Bretagne n’est probablement pas préparée aux nouveaux termes de l’échange

Le gouvernement de Johnson a reconnu que des milliers d’entreprises britanniques, en particulier les plus petites, étaient trop occupées à faire face à l’impact de la pandémie de coronavirus pour effectuer les préparatifs nécessaires au Brexit.

Les responsables britanniques se préparent à de plus longues files d’attente de camions à destination de Douvres et d’autres ports au début de l’année prochaine.

Les négociations se sont presque effondrées à la fin de l’été lorsque Johnson a déposé une législation visant à décortiquer des parties de l’accord de retrait du Brexit couvrant l’Irlande du Nord. Son gouvernement a reconnu que la mise en œuvre du plan enfreindrait le droit international, suscitant la fureur à Bruxelles et suscitant des critiques chez lui.

Le gouvernement Johnson a accepté de supprimer les clauses controversées après que les responsables britanniques et européens sont parvenus à un accord sur la mise en œuvre du protocole post-Brexit pour l’Irlande du Nord.

Que signifiera l’accord commercial pour le Royaume-Uni?

Le commerce libre de droits se poursuivra

Camions arrivant et partant du terminal ferry de Douvres en Angleterre. Getty

Un accord sans droits de douane sera un soulagement pour de nombreuses entreprises britanniques et européennes.

En cas d’absence d’accord, les entreprises britanniques et européennes auraient dû payer une taxe supplémentaire sur un large éventail de produits importés. Cela rendrait le commerce plus cher et conduirait les entreprises à augmenter les prix des articles courants.

Il y aura de nombreux nouveaux contrôles aux frontières

Inspecteurs du commerce. Getty

Il y aura une multitude de nouveaux contrôles sur les marchandises franchissant la frontière en raison de la décision du Royaume-Uni de quitter le marché unique et l’union douanière de l’UE.

À partir du 1er janvier, les entreprises britanniques qui exportent vers l’Europe devront soumettre des déclarations en douane et d’autres documents afin de faire passer leurs marchandises à la frontière. Les responsables britanniques ont estimé qu’il y aurait plus de 400 millions de contrôles douaniers supplémentaires par an sur les marchandises à destination et en provenance de l’UE.

Il y aura également des processus coûteux pour les exportateurs de produits alimentaires, végétaux et animaux vers l’UE en raison des règles strictes en matière de santé et de sécurité du bloc.

Cette montagne de nouvelles formalités administratives est la raison pour laquelle le gouvernement Johnson se prépare à des retards à la frontière au début de l’année prochaine.

Michael Gove, le chancelier du duché de Lancaster, a déclaré le mois dernier que « inévitablement » il y aurait une augmentation du trafic sur les autoroutes britanniques en janvier alors que les entreprises s’adapteraient à ces nouvelles règles et réglementations majeures.

Le gouvernement britannique a déclaré qu’il pourrait y avoir des files d’attente allant jusqu’à 7 000 poids lourds dans le pire des cas.

C’est pour ces raisons que le départ de l’UE avec un accord commercial risque de laisser le Royaume-Uni dans une situation bien pire. Les dernières prévisions du Bureau de la responsabilité budgétaire indiquent que la production économique à long terme du pays pourrait être réduite de 4 points de pourcentage.

La Grande-Bretagne aura plus de contrôle sur ses eaux de pêche

Les pêcheurs du port de Whitstable protestent contre un accord sur le Brexit. Des fusées éclairantes sont tirées depuis le pont des bateaux de pêche alors qu’une flottille de bateaux sort du port de Whitstable alors que les pêcheurs participent à une manifestation nationale contre l’accord de transition du Brexit

Cette question aurait été le principal point de friction des pourparlers ces derniers jours.

Johnson avait initialement exigé que les poissons britanniques gagnent une part beaucoup plus importante des poissons capturés dans les eaux britanniques qu’eux.

Mais le Royaume-Uni semble avoir fait des concessions importantes pour obtenir un accord sur la ligne. Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi que le Royaume-Uni serait en mesure de capturer les deux tiers des poissons dans les eaux britanniques en 5 ans et demi, contre la moitié actuellement. Mais la BBC a rapporté que le Royaume-Uni avait cherché une forte réduction de la valeur du poisson capturé par les bateaux de l’UE dans les eaux britanniques.

Alors que la pêche a menacé de faire dérailler les négociations à plusieurs reprises, la contribution de l’industrie à l’économie britannique est assez négligeable. C’est un problème totémique dans le débat sur le Brexit depuis la campagne référendaire de 2016, en grande partie parce qu’il est associé à la souveraineté et au contrôle.

Voyager vers l’UE depuis le Royaume-Uni deviendra plus difficile

Une ligne douanière pour les citoyens des pays de l’Union européenne. Getty

La décision du Royaume-Uni de quitter le marché unique européen affecte la circulation des personnes ainsi que des marchandises. Ce sera toujours le cas malgré la conclusion d’un accord de libre-échange par la Grande-Bretagne et l’UE.

Les personnes effectuant des voyages dans l’UE d’une durée de 90 jours ou plus devront obtenir un visa, et les Britanniques se dirigeant vers le continent pour une durée quelconque devront faire tamponner leur passeport lorsqu’ils quitteront et rentreront au Royaume-Uni.

Ceux qui conduisent vers l’UE devront obtenir une carte verte et un autocollant GB, et dans certains pays de l’UE, ils auront besoin d’un permis de conduire international.

Les voyageurs devront également souscrire une assurance maladie pour remplacer la carte européenne d’assurance maladie, qui ne sera plus valable pour la plupart des Britanniques à partir de l’année prochaine.

Les changements affecteront également les animaux domestiques. Les personnes qui prévoient d’emmener des chiens, des chats ou des furets avec eux dans l’UE devront faire vacciner leurs animaux de compagnie au moins trois semaines avant le voyage. Ils devront également obtenir des certificats de santé animale au moins 10 jours avant le départ, car les passeports pour animaux de compagnie de l’UE ne s’appliqueront plus aux voyageurs britanniques.

