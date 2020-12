Les grandes lignes du nouveau pacte émergent encore jeudi matin, mais l’accord permettra à des centaines de milliards de dollars de marchandises de continuer à circuler entre la Grande-Bretagne et les 27 autres pays de l’UE, le club commercial le plus riche du monde.

Quels que soient les détails de cet accord, les entreprises des deux côtés le considèrent mieux que l’épave d’une sortie sans accord, ce qu’elles craignaient depuis des années et prévoyaient cette semaine alors que les pays fermaient leurs frontières aux voyageurs. de Grande-Bretagne par crainte d’un coronavirus. mutation et des milliers de camions ont été snobés dans les ports britanniques.

Mais même avec l’accord commercial, les deux parties vont se séparer avec peu de précédents dans l’économie mondiale moderne, avec de nouvelles frontières, des inspections et des formalités administratives qui n’ont pas été en cours depuis des décennies.

La grande percée intervient dans la nuit du 31 décembre. Après cela, le Royaume-Uni quittera l’union douanière et le marché intérieur de l’UE et sera plus libre de tracer sa propre voie. Le Premier ministre Boris Johnson envisage une «Grande-Bretagne mondiale», une nation souveraine avec libre-échange, capable d’écrire ses propres lois, de contrôler ses propres frontières et de conclure ses propres accords avec les États-Unis et d’autres nations sans consensus à Bruxelles.

Cependant, beaucoup en Grande-Bretagne et à l’étranger craignent que la vision de Johnson soit une feinte de sorcier, et que la «Grande-Bretagne» du Premier ministre se révèle absurde, une petite Angleterre, une puissance diminuée, entravée par le nativisme. , chassant les rêves nostalgiques alimentés par les tabloïds.

Après le Brexit, l’UE restera probablement le premier partenaire commercial de la Grande-Bretagne, à la fois en raison de la taille du marché et de sa proximité.

Mais David Henig, un expert en politique commerciale, a déclaré que la nouvelle relation ne sera « rien de ce qu’elle était » lorsque la Grande-Bretagne a rejoint l’UE. « Cela sera toujours assez décevant par rapport à la situation commerciale actuelle », a-t-il déclaré.

La nourriture et les marchandises circulant entre les deux côtés sont maintenant confrontées à une tempête de paperasse et d’inspections, ce qui n’était pas le cas avant le 31 décembre. Des milliers d’entreprises qui n’ont jamais eu à remplir de formulaire douanier devront désormais le faire chaque fois qu’elles vendront un seul article de l’autre côté de la frontière. Le secteur des services du Royaume-Uni – 71% de son économie – sera confronté à de nouvelles barrières importantes, et de nombreuses entreprises devront ouvrir des succursales dans l’UE si elles veulent continuer à gagner de l’argent en Europe.

Pendant des mois, la Grande-Bretagne et l’UE ont eu du mal à négocier un accord sur deux des problèmes les plus persistants.

Tout d’abord, comment vous partagez les poissons qui nagent dans les eaux côtières britanniques – la morue, l’aiglefin et le maquereau qui sont principalement capturés aujourd’hui par les bateaux de pêche naviguant en mer sous pavillon européen.

Et deuxièmement, comment pouvons-nous garantir aux Européens que le gouvernement britannique respecterait maintenant et à l’avenir ses engagements visant à garantir des « règles du jeu équitables » avec ses partenaires commerciaux les plus proches – ce qui signifie que le Royaume-Uni ne porterait pas atteinte aux lois strictes en matière d’environnement et du travail ni des subventions publiques excessives aux entreprises britanniques – ce qui donnerait aux industries britanniques des avantages injustes sur leurs concurrents européens.

Ces problèmes semblent avoir été résolus.

Après plus de quatre ans de négociations, la date limite pour la Grande-Bretagne de négocier un accord avec l’UE est le 31 décembre 2020 (The Washington Post)

L’accord n’a pas encore été ratifié par les deux parties. En Grande-Bretagne, la Chambre des communes devrait être rappelée avant la fin du mois. Certains des Arch-Brexiteers du propre parti de Johnson ont indiqué qu’ils pourraient être contre l’accord. Dans une déclaration commune, Mark François et David Jones du Groupe de recherche européen ont déclaré que leur «salle vedette» d’avocats «examinerait» l’accord «pour s’assurer que les dispositions protègent vraiment la souveraineté du Royaume-Uni». majorité au Parlement que l’accord devrait être adopté.

Du côté de l’UE, les capitales nationales l’examineront. Certains parlements devront peut-être peser. Le Parlement européen devra signer et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de le faire avant la fin de l’année en raison de la complexité de l’accord. Mais en attendant, l’Union européenne peut l’appliquer «à titre provisoire».

Il semblait souvent que ce jour ne viendrait jamais.

Dans les mois qui ont suivi le vote éclair de 2016, de nombreux dirigeants européens craignaient que d’autres pays suivent la Grande-Bretagne à la porte. Mais les dirigeants britanniques se sont rendus si difficiles que peu en Europe craignent encore que partir ne tente quelqu’un d’autre.

Les Britanniques se sont noués sur la manière de se libérer d’un partenariat qui a duré près d’un demi-siècle.

Le mélodrame interminable a consommé et finalement détruit le poste de premier ministre des Premiers ministres conservateurs David Cameron et Theresa May, tout comme John Major et Margaret Thatcher ont été partiellement motivés avant eux sur l’étroitesse de la Grande-Bretagne avec le continent.

Johnson a conduit dans 10 Downing Street sous la bannière «Get Brexit Done». Lui et ses collègues Brexiteers ont promis qu’il serait facile de négocier un accord commercial. Mais comme tout le reste avec le Brexit, ce n’était pas le cas. Alors que presque tous les pourparlers commerciaux visent à convenir d’une certaine souveraineté en échange des avantages d’une relation plus étroite, la Grande-Bretagne voulait récupérer et diverger dans cette souveraineté.

«Les accords commerciaux ne sont pas faits pour affirmer son indépendance. Ils ont été créés pour gérer l’interdépendance », a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères Arancha González, lui-même ancien négociateur commercial de l’UE, à Sky News au début du mois, expliquant pourquoi les négociations avaient été si difficiles. «Cet accord commercial que nous construisons après le Brexit ne vise pas à affirmer la souveraineté des peuples, la souveraineté des pays. Aucun accord commercial n’est conclu à cet effet. «

La percée marquée annoncée par l’accord de jeudi était imprévue. De nombreux partisans du Brexit avaient initialement envisagé une relation qui maintiendrait leur pays profondément intégré dans le marché de l’Union européenne. Et sur plusieurs points, certains de ceux qui se sont opposés au Brexit espéraient que la Grande-Bretagne changerait d’avis. Le mantra circulaire du Premier ministre May, «Brexit signifie Brexit», permet aux auditeurs d’imaginer ce qu’ils veulent.

Johnson et d’autres partisans du Brexit ont souvent fait deux promesses qui étaient contradictoires du point de vue de l’UE: que peu de choses changeraient dans les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l’Europe, et qu’une Grande-Bretagne sans UE pourrait emprunter une voie complètement différente. dans la façon dont ils sont des entreprises et ont fait des affaires ailleurs dans le monde.

« Les indications selon lesquelles un accord est imminent signifient que de nombreuses entreprises poussent un soupir de soulagement », a déclaré la députée Anneliese Dodds du parti travailliste d’opposition avant l’annonce. «Mais les premières indications que cette petite transaction aura un impact négatif majeur sur le PIB. Les principales industries étant confrontées à des obstacles importants, ce ne sont pas les «mêmes avantages» promis. »

Du côté de l’UE, où les luttes intestines sont courantes, tout le monde pourrait s’entendre sur le Brexit. La commission a pris les Britanniques par surprise, qui semblaient avoir du mal à comprendre pourquoi autant de respect pouvait être accordé aux points de vue des différents membres de l’UE, en particulier de l’Irlande, dont les problèmes frontaliers épineux avec le Royaume-Uni ont finalement formé le principal axe de l’accord.

Rob Ford, professeur de politique à l’Université de Manchester et auteur d’un nouveau livre intitulé « Brexitland », a déclaré que l’un des éléments notables des négociations était la volonté du gouvernement Johnson de « jeter l’Irlande du Nord sous le bus, en fait. très ouvertement. Je veux dire, Johnson habillé dans sa rhétorique flimflam habituelle, mais cela n’a trompé aucun électeur unioniste. «

Dans cinq à dix ans, a déclaré Ford, « la politique en Irlande du Nord sera en quelque sorte très différente, et les historiens se pencheront sur ce point et diront, eh bien, c’est ce qu’elle a fait ».

Certains pensent que le Brexit peut créer les conditions propices à l’éclatement du Royaume-Uni. Lors des dernières élections générales, il y a eu une vague de soutien aux partis nationalistes en Irlande du Nord et en Écosse, qui tiendront leurs propres élections en 2021. En 2016, les électeurs d’Irlande du Nord et d’Écosse ont voté massivement pour rester dans l’UE.

Avec un accord avec l’Europe en main, la Grande-Bretagne peut également pousser le nouveau gouvernement Biden à conclure un accord de libre-échange. Ces négociations seront également confrontées à des défis. Par exemple, les Britanniques ont toujours déclaré qu’ils ne voulaient pas voir le bœuf américain injecté aux hormones et le poulet lavé au chlore dans leurs supermarchés.

La pause du 31 décembre sera profondément ressentie par ceux qui entretiennent des liens étroits entre le Royaume-Uni et l’UE, qui se retrouvent soudainement dans le besoin de visas, de permis et de passeports.

Pendant des décennies, des millions d’Européens se sont déplacés librement entre un bloc de pays, où ils vivent et travaillent où ils le souhaitent. Un Italien, avec rien de plus qu’un sac à dos et un billet d’avion, pourrait déménager à Londres, louer un appartement, trouver un emploi, utiliser le National Health Service.

Un adolescent de Munich a pu fréquenter l’université de Manchester sans payer de frais de scolarité à l’étranger. Les Britanniques plus âgés qui souhaitent prendre leur retraite dans un pays ensoleillé peuvent acheter un appartement sur la Costa del Sol en Espagne ou une villa dans le sud de la France.

Après le Brexit, tout cela sera beaucoup plus problématique.

La Grande-Bretagne contrôlera ses frontières et a déjà déclaré que les Européens n’auraient plus la priorité sur les visas. Le nouveau paradigme de l’immigration au Royaume-Uni sera de recruter «les meilleurs et les plus brillants» d’Inde, de Chine ou des États-Unis.

Et au lieu que les Roumains et les Bulgares cueillent 99 pour cent des récoltes britanniques, ils sont plus susceptibles d’être des Népalais ou des Bangladeshis avec un contrat de travail de six mois.

Johnson et son parti conservateur travailleront dur pour identifier et mettre en évidence les avantages du Brexit.

Les ministres du gouvernement ont même affirmé que le Brexit avait permis à la Grande-Bretagne d’être la première au monde à approuver le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech. Ce n’était pas le cas. La Grande-Bretagne restera soumise à la réglementation pharmaceutique de l’UE jusqu’à la fin du mois, et tout pays de l’UE, comme la Grande-Bretagne, peut choisir un permis d’urgence.

Mais l’idée que la Grande-Bretagne peut obtenir un grand succès parce qu’elle n’est pas entravée par les règles et réglementations qui accompagnent les appels à l’adhésion à l’UE fait appel aux Brexiteers.

Anand Menon, professeur de politique européenne au King’s College de Londres, s’attendait à ce que davantage de cuves du Brexit arrivent. «Il est important que le gouvernement dise que« nous avons fait le Brexit et toutes ces bonnes choses sortent ». »