Le Royaume-Uni et l’Irlande tentent d’accueillir l’Euro 2028 sans opposition après le retrait de la Turquie | Nouvelles du Royaume-Uni

La candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir l’Euro 2028 ne rencontre désormais aucune opposition après que l’UEFA a annoncé la décision de la Turquie de se retirer du processus.

Cela signifie que les îles organiseront le tournoi sous réserve de l’approbation finale de l’UEFA comité exécutif en Suisse la semaine prochaine.

Cela survient après que l’instance dirigeante européenne a déclaré avoir reçu une demande de l’Italie et de la Turquie visant à regrouper leurs candidatures individuelles pour l’Euro 2032, laissant Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord et République d’Irlande en tant que seuls candidats à l’organisation du tournoi de 2028.

L’Italie n’a postulé que pour 2032, mais la Turquie s’est portée candidate aux deux compétitions.

Même si cette évolution a suscité l’enthousiasme des supporters de football britanniques et irlandais, des inquiétudes ont été soulevées quant à la capacité de la police à gérer l’événement qui a suivi. scènes chaotiques lors de la finale de l’Euro au stade de Wembley en 2021.

Un communiqué de l’instance dirigeante du football européen a déclaré : « Suite à l’annonce du 28 juillet révélant le désir des fédérations italienne et turque de soumettre une candidature commune pour organiser l’UEFA EURO 2032, l’administration de l’UEFA a écrit aujourd’hui aux deux associations pour confirmer que leur candidature commune a été dûment reçue et sera soumise à l’évaluation et à l’examen du Comité exécutif de l’UEFA.

« Comme l’a indiqué la Fédération turque de football en soumettant sa demande de candidature commune, sa candidature à l’organisation de l’UEFA EURO 2028 est par conséquent retirée. »

En savoir plus:

La liste des stades candidats au Royaume-Uni et en Irlande pour 2028 dévoilée

Si la candidature de l’Angleterre, de l’Écosse, du Pays de Galles, de l’Irlande du Nord et de la République d’Irlande pour 2028 est approuvée, 10 stades des cinq nations accueilleraient des matches.

Il s’agit de Wembley, du Tottenham Hotspur Stadium, de l’Etihad Stadium, du nouveau Bramley-Moore Dock Stadium d’Everton, de Villa Park et de St James’ Park en Angleterre.

Le reste est le Casement Park réaménagé à Belfast, l’Avia Stadium en République d’Irlande, Hampden Park en Écosse et le stade national de Cardiff au Pays de Galles.

« Notre offre est révolutionnaire »

Les cinq nations ont publié une déclaration commune en réponse à la mise à jour de l’UEFA, qui disait : « Nous sommes impatients de présenter notre candidature à l’UEFA le 10 octobre. Nous vivons une période passionnante et nous avons une proposition très convaincante pour l’UEFA pour l’Euro 2028.

« Notre candidature est révolutionnaire pour les Championnats d’Europe masculins et laissera un héritage durable dans toute l’Irlande et au Royaume-Uni.

« Nous partagerons tous les détails de la candidature à Nyon la semaine prochaine et sommes convaincus que l’UEFA approuvera notre candidature pour accueillir l’Euro 2028. »

Il n’y a aucune garantie que les cinq nations se qualifieront pour la finale – le plan privilégié par l’UEFA serait que les cinq nations passent par la qualification, avec deux places de pays hôte disponibles pour celles qui ne parviendront pas à se qualifier.

Cependant, si plus de deux pays ne parviennent pas à se qualifier sur la base de leurs mérites, seuls les deux pays les plus performants y parviendront.