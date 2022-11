Le Royaume-Uni et l’Irlande soumettent officiellement leur candidature à l’UEFA pour accueillir l’Euro 2028 – voici les stades

Le Royaume-Uni et l’Irlande ont officiellement soumis leur candidature pour accueillir l’Euro 2028, les cinq associations de football comprises dans les nations fournissant à l’UEFA leur dossier de candidature préliminaire.

Dans le cadre de la candidature, les 14 stades hôtes présélectionnés ont été révélés. Wembley, le London Stadium, le Tottenham Hotspur Stadium, Villa Park, le City of Manchester Stadium, Old Trafford, le Everton Stadium, St James’ Park et le Stadium of Light accueilleraient tous potentiellement des matchs en Angleterre.

Pendant ce temps, le Principality Stadium de Cardiff, le Hampden Park de Glasgow, le Casement Park Stadium de Belfast et le Croke Park de Dublin et l’Aviva Stadium figurent également sur la liste restreinte.

Une liste finale de dix stades devra être soumise à l’UEFA en avril 2023 pour que le Royaume-Uni et l’Irlande progressent dans leur candidature à la compétition dans six ans.

Le dossier de candidature préliminaire vise à définir “une vision claire et convaincante” pour les Championnats d’Europe, accompagnée d’un slogan : “Le football pour tous. Le football pour le bien. Le football pour l’avenir”.

La déclaration se lit également comme suit : “La clé de cette vision est un engagement à diversité, objectif social et innovation pour offrir un UEFA EURO 2028 exceptionnel qui créera des souvenirs inoubliables dans des stades emblématiques à guichets fermés dans des villes de football célèbres connues dans le monde entier.

“Nous sommes ravis que les partenaires gouvernementaux du Royaume-Uni, d’Irlande, d’Écosse, du Pays de Galles et des officiels d’Irlande du Nord soutiennent cette candidature. Ensemble, nous pensons que nous pouvons organiser un tournoi de classe mondiale et que l’organisation de l’UEFA Euro 2028 permettra d’atteindre un fort et un héritage durable pour le football et la société au sens large, contribuant à stimuler la croissance économique des communautés locales.

“En collaboration avec l’UEFA, notre plan est d’organiser un tournoi qui sera un catalyseur pour le développement transformationnel du football de base – avec la promesse de partager les initiatives héritées avec les associations nationales européennes pour accélérer la croissance à travers le continent.”

La Turquie fait également partie des candidats qui espèrent remporter l’Euro 2028, le comité exécutif de l’UEFA devant prendre une décision sur l’organisation de l’Euro 2028 et de l’Euro 2032 en septembre 2023.

Cependant, le Royaume-Uni et l’Irlande estiment que leur offre est la plus solide, comme en témoigne le dossier d’offre préliminaire.

“Les antécédents du Royaume-Uni et de l’Irlande en matière d’organisation d’événements sportifs majeurs couronnés de succès depuis de nombreuses décennies signifient que nous avons l’expertise et l’expérience nécessaires pour porter ce tournoi de classe mondiale vers de nouveaux sommets”, a-t-il déclaré.

“Notre plan compact et notre collaboration pionnière et multipartenaires peuvent inaugurer une nouvelle ère pour les Championnats d’Europe. Grâce aux dernières innovations numériques et marketing, nous aiderons l’UEFA et ses partenaires à attirer de nouveaux publics et la jeunesse du monde entier pour étendre l’impact et la portée. du tournoi plus loin que jamais.

“Notre concept de stades comprend une liste restreinte de 14 sites proposés dans des villes sportives célèbres connues dans le monde entier, y compris des destinations qui abritent des clubs avec une grande histoire et un héritage de football européen. Le plan garantit que toutes nos villes et stades proposés sont reliés par des liaisons directes, des liaisons de voyage et des hébergements rapides et durables qui offriront une expérience inégalée aux équipes et aux fans.”