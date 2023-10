Le Royaume-Uni et l’Irlande sont confiants dans le succès de la candidature à l’Euro 2028, l’UEFA étant prête à prendre une décision | Actualités footballistiques

Le 10 octobre, l’UEFA attribuera l’organisation de deux Championnats d’Europe, les éditions 2028 et 2032.

Une candidature commune à cinq pays du Royaume-Uni et de l’Irlande a été soumise et son équipe présentera son cas aux côtés de la Turquie, dont la seule candidature pour accueillir 2028 reste sur la table malgré la soumission également d’une candidature conjointe avec l’Italie pour l’Euro 2032.

Actualités Sky Sports Le journaliste principal Geraint Hughes répond aux questions clés avant la prise de décision de l’UEFA pour les deux tournois…

Pourquoi la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande pour l’Euro 2028 devrait réussir

La politique, le financement et la clarté joueront un rôle pour les candidats retenus pour l’Euro 2028 et 2032. La candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande est en bonne forme sur tous ces fronts.

Ils se sont retirés de la course pour devenir candidats européens à l’organisation de la Coupe du Monde en 2030, facilitant ainsi la vie de l’UEFA puisque l’Espagne, le Portugal et le Maroc sont actuellement sur le point de soumettre une candidature commune, l’Ukraine ayant également l’intention de se joindre à leur candidature.

Image:

L’Italie a remporté le trophée de l’Euro 2020 à Wembley en juillet 2021





Alors que la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande comportera de nombreuses questions de la part de l’UEFA, une candidature turque unique pour 2028 comporte des risques. Ils ont déjà tenté sans succès d’accueillir des tournois majeurs et le chaos logistique auquel ont été confrontés de nombreux supporters de Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions à Istanbul plus tôt cette année n’a pas aidé leur cause.

Toutefois, une candidature conjointe de la Turquie et de l’Italie en 2032 serait considérée comme une option plus prudente et plus sûre qu’une candidature unique pour un tournoi qui accueillerait 24 nations dans neuf ans.

Qu’est-ce qui pourrait arrêter la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’Euro 2028 ?

L’Euro 2028 n’est pas un affrontement sans opposition pour le Royaume-Uni et l’Irlande. L’UEFA insiste sur une présentation complète de la candidature à Nyon, en Suisse, le 10 octobre, et la Turquie n’a pas été retirée de ce processus.

Noel Mooney, directeur général de la Football Association of Wales (FAW) et ancien cadre de l’UEFA, reste ouvert sur le résultat.

Image:

La police forme un cordon autour du stade de Wembley après qu’il ait été violé par des supporters sans billet avant la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie en juillet 2021.





Il a déclaré : « Personne ne m’a dit qu’ils (la Turquie) s’éloignaient de 2028 et jusqu’à ce que quelqu’un me le dise, je dois le prendre tel quel. Personne ne me l’a dit et jusqu’à ce que nous quittions cet auditorium de Nyon, nous Je ne croirai pas que nous avons gagné. Personne ne prend rien pour acquis. C’est le sport, le football et la politique !

« Nous (la candidature conjointe du Royaume-Uni et de l’Irlande) nous sommes mis d’accord sur tout assez rapidement. Nous avons une idée de ce que nous essayons de faire, nous avons mis en avant ce que nous voulons tous faire pour chacun de nous et y parvenons, et nous sommes satisfaits de le faire. date avec ce que nous avons fait.

Où se dérouleront les matchs ?

La candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande propose d’utiliser 10 stades en 2028. Il n’y a ni Old Trafford ni Croke Park à Dublin dans la candidature. Sans surprise, l’Angleterre possède le plus grand nombre de stades : c’est le plus grand pays et accueille la Premier League, dont les installations font l’envie de nombreuses personnes à travers le monde.

Outre Wembley, les stades utilisés par Tottenham, Aston Villa, Newcastle United, Manchester City et Everton représentent l’Angleterre. Au Pays de Galles, le Principality Stadium, d’une capacité de 74 500 places, est désigné devant le Cardiff City Stadium.

Le Royaume-Uni et l’Irlande accueillent des stades : Stade de Wembley (Londres)

Stade de la Principauté (Cardiff)

Stade Tottenham Hotspur (Londres)

Stade Etihad (Manchester)

Stade d’Everton (Liverpool)

Parc St James (Newcastle)

Villa Park (Birmingham)

Parc Hampden (Glasgow)

Stade Aviva (Dublin)

Parc à battants (Belfast)

L’Écosse possède Hampden Park et l’Irlande possède le stade Aviva de Dublin. En Irlande du Nord, le réaménagement de Casement Park, un stade utilisé par la Gaelic Athletic Association, reste une source de préoccupation en raison de problèmes de financement et de l’absence d’un exécutif gouvernemental opérationnel à Stormont.

Mooney a ajouté : « C’est très collégial. Nous avons proposé ce que nous voulions tous. C’est la candidature qui avance… Pour nous, nous voulons avoir des matches de groupe et quelques matches après.

« Je pense que nous envisageons quatre, cinq ou six matches. Nous serions vraiment heureux et je pense que certaines des autres associations le seraient également. »

Qui accueillerait la finale ?

Image:

Le stade de Wembley est candidat pour accueillir la finale de l’Euro 2028, si la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande est retenue.





Wembley est le plus grand stade, mais il a été en proie à des problèmes lors de l’accueil de la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie.

Même si plusieurs des stades proposés pourront accueillir plus de 60 000 supporters d’ici 2028, Mooney estime que Wembley devrait être le point central de la conclusion de l’Euro 2028.

« Le Royaume-Uni est à l’avant-garde en matière de sécurité et de renseignement. La finale de l’Euro 2020 a été une journée difficile sur le plan de la sécurité pour beaucoup de personnes. Ce fut un choc parce qu’ils sont très doués pour gérer ces événements », a-t-il déclaré.

Image:

Hampden Park était également l’un des stades hôtes de l’Euro 2020





« Je considérerais cela comme un cas isolé dans cette partie du monde et sachant ce qui a été fait avec le rapport – qui a été généré et a été mis en œuvre – toutes ces choses vont dans la bonne direction. On ne peut jamais en faire assez sécurité et je sais que nous aurons une fantastique proposition de sécurité.

« Vous envisagez un tournoi pour attirer autant de personnes aux matchs. Il s’agit d’avoir accès à ce tournoi spécial vraiment glorieux, c’est le principe sur lequel nous travaillons et sur cette base, Wembley compte 90 000 personnes.

« Pourquoi refuseriez-vous à des dizaines de milliers de personnes d’assister à une finale de l’Euro pour des raisons politiques ? Je pense que nous devrions essayer d’amener autant de personnes que possible aux jeux. »