Le Royaume-Uni et l’Irlande s’apprêtent à accueillir l’Euro 2028 après le retrait de la Turquie

L’Euro 2028 revient au Royaume-Uni et à l’Irlande. La Turquie était auparavant un rival direct des nations en tant qu’hôtes du tournoi. Néanmoins, l’UEFA a révélé mercredi que la Turquie s’était depuis retirée. Cela laisse la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande comme seuls candidats à l’Euro 2028.

La Turquie s’est retirée du processus de candidature pour l’Euro 2028 mais s’associera à l’Italie pour potentiellement accueillir le tournoi de 2032. Tout comme pour la compétition de 2028, la candidature de l’Italie et de la Turquie pour le tournoi suivant ne suscite pas non plus d’opposition.

L’UEFA révèle l’intention de la Turquie de changer de plan

« Suite à l’annonce du 28 juillet révélant le désir des fédérations italienne et turque de soumettre une candidature commune pour organiser l’UEFA Euro 2032, l’administration de l’UEFA a écrit aujourd’hui aux deux associations pour confirmer que leur candidature commune a été dûment reçue et sera soumis à une évaluation et à un examen par le Comité exécutif de l’UEFA », a déclaré l’instance dirigeante du sport en Europe.

« Comme l’a indiqué la Fédération turque de football en soumettant sa demande de candidature commune, sa candidature pour l’organisation de l’UEFA Euro 2028 est par conséquent retirée. »

La qualification pour l’Euro 2028 reste floue pour les équipes britanniques et irlandaises

Même si le Royaume-Uni et l’Irlande ont désormais une voie claire pour accueillir l’Euro 2028, certains problèmes subsistent. L’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles, la République d’Irlande et l’Irlande du Nord sont tous désignés comme hôtes du tournoi. Cependant, l’UEFA n’attribuera probablement pas cinq places automatiques dans la compétition.

Seuls deux pays recevront des places de qualification automatiques pour le tournoi. Cela pose un problème quant aux équipes qui pourront passer au processus de qualification. Les cinq nations pourraient tenter de se qualifier seules. Ensuite, jusqu’à deux des équipes échouées recevraient les deux places automatiques dans le tournoi. L’UEFA n’est pas favorable à cette idée.

L’UEFA dévoilera officiellement les hôtes des éditions 2028 et 2032 le mardi 10 octobre.

