La Grande-Bretagne et l’Espagne sont parvenues à un accord sur leur frontière à Gibraltar, selon le ministre espagnol des Affaires étrangères Arancha Gonzalez Laya. L’accord verra la péninsule rocheuse rejoindre la zone Schengen de l’UE.

Alors que les relations post-Brexit du Royaume-Uni avec l’Union européenne devraient commencer le jour du Nouvel An, les négociateurs britanniques et espagnols se sont précipités pour éviter une frontière dure entre l’Espagne et Gibraltar, un affleurement administré par la Grande-Bretagne mais revendiqué par Madrid.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, a déclaré aux journalistes jeudi après-midi que les deux pays avaient atteint un «Accord initial» cela verrait le territoire rester dans plusieurs traités de l’UE et rejoindre la zone Schengen de l’UE, qui garantit la libre circulation entre la plupart des pays européens. À ce titre, les Espagnols et les résidents de Gibraltar seront autorisés à franchir librement la frontière longue de 1,2 km séparant Gibraltar de l’Espagne continentale.

L’accord est crucial pour les 15 000 résidents espagnols qui travaillent à Gibraltar et pour les Gibraltariens qui font leurs achats et possèdent des biens en Espagne.

Les citoyens britanniques entrant à Gibraltar devront cependant montrer leur passeport aux gardes-frontières de l’UE à partir de vendredi.

