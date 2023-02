Le Royaume-Uni et les États-Unis sanctionnent sept cybercriminels russes pour des actions de ransomware

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sept ressortissants russes ont été sanctionnés par le Royaume-Uni et les États-Unis pour leurs liens avec le développement et le déploiement de rançongiciels, dans le cadre d’une répression gouvernementale contre les cybercriminels.

Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) a déclaré que des gels d’avoirs et des interdictions de voyager avaient été imposés aux sept personnes en raison de leurs liens avec des souches de rançongiciels qui avaient été utilisées pour attaquer les infrastructures britanniques et d’autres à l’échelle internationale.

Le ransomware est une forme de cyberattaque qui verrouille les fichiers et les données sur l’ordinateur d’un utilisateur et exige un paiement pour qu’ils soient rendus au propriétaire et a été utilisé dans le cadre d’un certain nombre de cyberattaques très médiatisées ces dernières années, y compris l’attaque de 2017 contre le NHS.





Le FCDO a déclaré que les récentes victimes de ce type de cybercriminalité comprenaient des écoles et des autorités locales britanniques, tandis que la National Crime Agency (NCA) avait identifié 149 victimes britanniques qui avaient été affectées par des souches de rançongiciels liées aux personnes sanctionnées et était responsable de l’extraction d’au moins estimé à 27 millions de livres sterling.

“En sanctionnant ces cybercriminels, nous leur envoyons un signal clair, ainsi qu’aux autres personnes impliquées dans les rançongiciels, qu’ils seront tenus responsables”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères James Cleverly.

« Ces cyberattaques cyniques causent de réels dommages à la vie et aux moyens de subsistance des gens.

“Nous accorderons toujours la priorité à notre sécurité nationale en protégeant le Royaume-Uni et nos alliés contre le crime organisé grave – quelle que soit sa forme et d’où qu’il vienne.”

Le National Cyber ​​​​Security Center (NCSC) du Royaume-Uni a déclaré avoir évalué que des membres clés de groupes de rançongiciels liés aux personnes sanctionnées étaient susceptibles d’avoir des liens avec les services de renseignement russes et avaient pris des mesures et ciblé certaines organisations qui les alignaient sur les objectifs de l’État russe.





“Nous ciblons les cybercriminels qui ont été impliqués dans certaines des formes de rançongiciels les plus prolifiques et les plus dommageables”, a déclaré le ministre de la Sécurité, Tom Tugendhat.

« Les criminels rançongiciels ont frappé les hôpitaux et les écoles, blessé de nombreuses personnes et perturbé des vies, à grands frais pour le contribuable.

« La cybercriminalité ne connaît pas de frontières et menace notre sécurité nationale. Ces sanctions identifient et exposent les responsables.

La directrice générale du NCSC, Lindy Cameron, a précédemment qualifié les ransomwares de cybermenace clé pour le Royaume-Uni, et elle a fait écho à cet avertissement en exhortant les entreprises à prendre des mesures pour se protéger des attaques.

“Le ransomware est la cybermenace la plus aiguë à laquelle est confronté le Royaume-Uni, et les attaques de groupes criminels montrent à quel point son impact peut être dévastateur”, a-t-elle déclaré.

« Le NCSC travaille avec des partenaires pour lutter contre les attaques de rançongiciels et les responsables, en aidant à prévenir les incidents et à améliorer notre résilience collective.

“Il est essentiel que les organisations prennent des mesures immédiates pour limiter leurs risques en suivant les conseils du NCSC sur la manière de mettre en place des défenses solides pour protéger leurs réseaux.”