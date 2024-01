Le Royaume-Uni et les États-Unis sanctionnent des personnalités clés du réseau financier du Hamas

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont sanctionné aujourd’hui des personnalités clés des réseaux financiers du Hamas et du Jihad islamique palestinien

les cibles incluent un financier clé du Hamas qui a utilisé son change d’argent et ses crypto-monnaies pour transférer des fonds iraniens vers des groupes terroristes

les sanctions coordonnées montrent « qu’il n’y a aucun endroit où se cacher » pour les financiers du Hamas, déclare le ministre des Affaires étrangères

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont imposé aujourd’hui des sanctions coordonnées contre le Hamas afin de perturber les réseaux financiers du groupe terroriste.

Cinq personnalités clés et une entité impliquée dans la direction et les réseaux financiers du Hamas et du Jihad islamique palestinien (JIP) font l’objet de nouvelles sanctions britanniques, qui contribueront à couper le flux de financement qui soutient ces groupes terroristes, notamment en provenance d’Iran. .

L’annonce d’aujourd’hui est la troisième série de sanctions imposées au Hamas et au JIP à la suite des attaques du 7 octobre contre Israël, qui s’appuient sur les sanctions existantes contre ces groupes.

Le ministre des Affaires étrangères David Cameron a déclaré :

Ces sanctions envoient un message clair au Hamas : le Royaume-Uni et ses partenaires sont déterminés à garantir qu’il n’y ait aucune cachette pour ceux qui financent les activités terroristes. Pour parvenir à un cessez-le-feu durable à Gaza, le Hamas ne peut plus être au pouvoir ni menacer Israël. En perturbant les réseaux financiers qui soutiennent les opérations du Hamas, notamment depuis l’Iran, ces sanctions soutiennent cet objectif crucial.

Le Royaume-Uni est déterminé à travailler avec ses partenaires pour lutter contre les activités déstabilisatrices de l’Iran au Moyen-Orient, notamment son soutien à long terme aux groupes terroristes et militants. Les sanctions d’aujourd’hui visent Zuheir Shamlakh, un homme tristement célèbre comme le « principal changeur de monnaie » du Hamas depuis 2019, et une figure clé de la transition du groupe vers les crypto-monnaies.

Shamlakh a exploité les monnaies numériques et les systèmes existants de transferts d’argent informels pour transférer d’importantes sommes d’argent de l’Iran vers le Hamas avant les tragiques attentats du 7 octobre. Ce réseau financier clandestin utilise des entreprises légitimes comme façade pour dissimuler le flux de financement du terrorisme.

Ceux qui sont désormais soumis au gel des avoirs du Royaume-Uni et aux embargos ciblés sur les armes comprennent :

Zuheir Shamlakh : un financier clé du Hamas notamment à travers sa société Al Mutahadun for Exchange

Ahmed Sharif Abdallah Odeh : un opérateur clé du réseau financier du Hamas qui gérait auparavant son portefeuille international d’entreprises

Ismail Barhoum : membre du Bureau politique du Hamas à Gaza et du Conseil de la Choura au pouvoir du groupe

Hassan Al-Wardian : un haut dirigeant du Hamas dans la région de Bethléem/Cisjordanie

Jamil Yusuf Ahmad Aliyan : un haut responsable et représentant du JIP basé à Gaza

Les individus sont également soumis à une interdiction de voyager et ne pourront pas entrer au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni, aux côtés de ses partenaires du G7, s’est engagé à prendre des mesures pour priver le Hamas de la capacité de collecter et d’utiliser des fonds pour commettre des atrocités. Le L’UE a annoncé vendredi 19 janvier 2024 un nouveau régime de sanctions contre le Hamas. et a sanctionné 6 cibles qui avaient déjà été sanctionnées par le Royaume-Uni et les États-Unis.

Il s’agit de la troisième série de sanctions que le Royaume-Uni impose contre le Hamas et ses associés depuis le 7 octobre dans le cadre du régime britannique de sanctions antiterroristes internationales. Les mesures précédentes visaient d’autres hauts responsables et financiers du Hamas.

Le ministre des Affaires étrangères continue de travailler avec ses alliés et partenaires pour trouver une solution pacifique à ce conflit. Lors de sa visite à Davos la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères s’est entretenu avec le président israélien Isaac Herzog, le ministre des Affaires étrangères d’Arabie saoudite, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, et le Premier ministre de la région du Kurdistan irakien, Masrour Barzani.

Arrière-plan