Le Royaume-Uni et les États-Unis conviennent d’un nouveau partenariat pour renforcer la sécurité économique alors que Sunak et Biden se rencontrent à la Maison Blanche | Politique Nouvelles

Rishi Sunak et Joe Biden ont convenu d’un nouveau partenariat pour renforcer la sécurité économique en réponse à la menace croissante de la Chine.

Balayant son échec à tenir la promesse du manifeste conservateur de conclure un accord de libre-échange complet avec les États-Unis, le Premier ministre et le président américain ont annoncé la Déclaration atlantique lors d’une réunion à la Maison Blanche.

C’était la première fois M. Sunak avait visité la maison de la présidence américaine.

L’accord comprend un pacte commercial étroit couvrant les minéraux essentiels nécessaires aux batteries des voitures électriques, une coopération plus étroite avec l’industrie de la défense et un nouvel accord sur la protection des données.

Le nouvel accord contient un accord de principe pour un accord sur ces minéraux – utilisés pour fabriquer une gamme de produits allant des panneaux solaires aux véhicules électriques – pour donner aux exportateurs britanniques l’accès à l’énorme programme de subventions vertes de 370 milliards de dollars (294 milliards de livres sterling), l’Inflation Loi sur la réduction, introduite par Président Biden pour dynamiser d’énormes investissements verts aux États-Unis.

M. Biden a déclaré que le partenariat économique américano-britannique est une « source de force énorme ».

M. Sunak a déclaré: « Nous pouvons compter l’un sur l’autre avec une conviction absolue. Lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni sont solidaires, le monde est un endroit plus sûr, meilleur et plus prospère et c’est pourquoi la nôtre est l’alliance indispensable. »

Les États-Unis ont signé un accord similaire avec le Japon plus tôt cette année pour interdire aux deux pays d’adopter des restrictions bilatérales à l’exportation sur les minéraux les plus critiques pour les batteries électriques – lithium, nickel, cobalt, graphite et manganèse.

Alors que le Premier ministre n’a pas tardé à parler du nouvel accord, ce n’est pas l’accord de libre-échange post-Brexit que le Parti conservateur a promis de livrer d’ici la fin de 2022 dans son manifeste de 2019 – lorsqu’un accord avec les États-Unis a été cité comme le principal objectif de l’accord commercial.

Les responsables britanniques ont insisté sur le fait que cette nouvelle approche ciblée était une meilleure réponse aux défis économiques posés par Pékin et à la suite de l’invasion russe de Ukraine.

Cependant, le président Biden n’a pas caché son désintérêt pour la négociation d’un accord commercial bilatéral avec le Royaume-Uni, les négociations étant actuellement gelées jusqu’en 2025 au plus tôt.

Invité à reconnaître que ce gouvernement avait failli à cette promesse électorale jeudi, le Premier ministre a déclaré que « la situation macroéconomique avait évolué » et a insisté sur le fait que le partenariat économique entre le Royaume-Uni et les États-Unis était toujours solide et reflète de nouvelles menaces.

« Depuis [that pledge] nous avons eu une pandémie. Nous avons eu une guerre en Ukraine et cela a changé la situation macroéconomique. Et la bonne réponse à cela est de s’assurer que nous concentrons notre engagement économique sur les choses qui feront le plus de différence pour le peuple britannique », a-t-il déclaré.

« Les vrais défis auxquels nous sommes confrontés sont les menaces à notre sécurité économique.

« Et en fait, ce dont je vais parler au président Biden aujourd’hui, c’est comment le Royaume-Uni et les États-Unis peuvent-ils travailler ensemble pour assurer cette sécurité à nos citoyens ? Je pense que c’est la chose sur laquelle nous devrions nous concentrer en ce moment. »

En plus de l’accord sur les minéraux critiques, le président Biden s’est engagé à demander au Congrès d’approuver le Royaume-Uni en tant que « source nationale » en vertu des lois américaines sur les marchés publics de la défense, permettant un plus grand investissement américain dans les entreprises britanniques.

Les deux puissances se concentreront également sur l’amélioration de la résilience des chaînes d’approvisionnement essentielles pour exclure la Russie du marché mondial du nucléaire civil. Les Alliés travaillent également sur les chaînes d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Un accord sur la protection des données allégera les charges des petites entreprises faisant du commerce transatlantique, ce qui pourrait économiser 92 millions de livres sterling.