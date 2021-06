Le Royaume-Uni et les États-Unis conviennent de suspendre pendant cinq ans les tarifs de rétorsion sur les marchandises, y compris le whisky écossais

Les responsables américains et britanniques ont convenu de suspendre les tarifs de représailles sur des produits tels que le whisky écossais pendant cinq ans après un différend de longue date, a annoncé Liz Truss.

Il survient après une désescalade marquée au cours de la rangée de 17 ans sur les tarifs aérospatiaux en mars, les deux pays ayant convenu à l’époque d’une suspension temporaire de quatre mois à un droit de zéro pour cent.

Le nouvel accord, selon le ministère du Commerce international, accepte de « suspendre les tarifs de rétorsion pendant 5 ans », une décision qui sera bien accueillie par les producteurs de whisky au Royaume-Uni.

Plus tôt cette année, la Scotch Whisky Association a qualifié le taux tarifaire précédent de 25 pour cent de « non durable » et a mis en évidence des données montrant que les exportations de whisky écossais à un seul match vers les États-Unis avaient diminué d’un tiers.

Dans une déclaration jeudi, Mme Truss, la secrétaire au commerce international, a déclaré: «Cet accord soutiendra les emplois dans tout le pays et constitue une nouvelle fantastique pour les principaux employeurs comme le whisky écossais et l’aérospatiale.

« Nous avons pris la décision de désamorcer le différend au début de l’année lorsque nous sommes devenus une nation commerçante souveraine, ce qui était crucial pour sortir de l’impasse et amener les États-Unis à la table ».

L’ancien président américain Donald Trump a imposé les tarifs désormais suspendus en 2019 en représailles au soutien de l’État de l’Union européenne au groupe aérospatial Airbus. En réponse, le bloc a imposé des pénalités allant jusqu’à 4 milliards de dollars sur les biens et services américains.