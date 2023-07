Le Royaume-Uni et ses alliés de l’OTAN ne sont pas un service « Amazon » de livraison d’armes à l’Ukraine, a déclaré le secrétaire britannique à la Défense.

Ben Wallace a ajouté que Kiev serait peut-être sage de laisser ses partisans « voir de la gratitude ».

Dans une intervention franche, le ministre a déclaré que son « conseil » aux Ukrainiens était de garder à l’esprit qu’ils devaient persuader certains politiciens sceptiques à Washington et dans d’autres capitales que les dizaines de milliards de livres qu’ils dépensent en aide militaire à leur pays pour sa guerre avec la Russie en vaut la peine.

Il répondait à une question de Sky News sur la question de savoir si l’échec des alliés à donner au président Volodymyr Zelenskyy un délai pour l’adhésion à l’OTAN lors d’un sommet majeur cette semaine saperait le moral de ses troupes en première ligne.

Le secrétaire à la Défense a déclaré qu’il ne croyait pas que c’était le cas, avant de décrire comment l’Ukraine en demande toujours plus même après avoir reçu le dernier lot d’armes.

« Il y a un léger avertissement ici, qui est que, que cela nous plaise ou non, les gens veulent voir de la gratitude », a déclaré M. Wallace lors d’un briefing aux journalistes en marge du sommet de deux jours dans la capitale lituanienne de Vilnius.

« Mon conseil aux Ukrainiens est parfois de persuader les pays de renoncer à leurs propres stocks [of weapons] et oui la guerre est une guerre noble et oui nous la voyons comme vous faites une guerre pour – pas seulement vous-même – mais nos libertés.

« Mais parfois, vous devez persuader les législateurs sur la Colline américaine, vous devez persuader les politiciens sceptiques dans d’autres pays que vous connaissez, que cela en vaut la peine et que cela en vaut la peine et qu’ils obtiennent quelque chose pour cela.

« Et que vous aimiez ça ou non, c’est juste la réalité. »

M. Wallace a déclaré que vous entendiez parfois des « grognements » de la part des législateurs américains – et non de l’administration – au sujet du soutien à l’Ukraine selon lequel « nous avons donné 83 milliards de dollars ou quoi que ce soit [and] vous savez, nous ne sommes pas Amazon. »

Le secrétaire à la Défense a déclaré que lui aussi avait dit aux Ukrainiens en juin de l’année dernière que le Royaume-Uni n’était pas le service de livraison en ligne lorsqu’il s’agissait de fournir des armes.

« J’ai dit aux Ukrainiens l’année dernière, quand j’ai conduit 11 heures pour [Kyiv to] recevoir une liste – j’ai dit, je ne suis pas Amazon. »

Il a également déclaré qu’il les avait avertis qu’ils devaient fournir une meilleure formation à leurs troupes pour les empêcher de subir un taux de pertes hebdomadaires aussi élevé, car cela risquerait de leur faire perdre leur soutien politique.

Il a plutôt proposé de fournir un programme de formation au Royaume-Uni.