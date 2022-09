Le Royaume-Uni et le reste du monde s’apprêtent à inhumer la reine Elizabeth II

Dans les jours qui ont suivi le décès de la reine Elizabeth II, des centaines de milliers de personnes ont attendu des heures pour déposer devant son cercueil tandis que des centaines de chefs d’État et de membres de la famille royale descendent à Londres pour lui rendre hommage, le tout aboutissant aux funérailles d’État de son Majesty devrait être suivi par 2 000 personnes et devrait être regardé par des millions de personnes dans le monde.

Lundi a été déclaré jour férié en l’honneur de la reine, décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

Ses funérailles seront diffusées en direct dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde et projetées devant des foules dans des parcs et des espaces publics à travers le Royaume-Uni.

Couverture en direct des funérailles de la reine Elizabeth II par les journalistes de CityNews

Avant les funérailles de la reine, le roi Charles III a envoyé un message disant que lui et sa femme étaient profondément touchés par les nombreux messages de condoléances qu’ils ont reçus du monde entier.

“Alors que nous nous préparons tous à dire notre dernier adieu, je voulais simplement profiter de cette occasion pour dire merci à toutes les innombrables personnes qui ont été un tel soutien et un tel réconfort pour ma famille et moi-même en cette période de deuil”, a lu le nouveau déclaration du monarque.

Pour les funérailles, le cercueil d’Elizabeth sera emmené de Westminster Hall, de l’autre côté de la route menant à l’abbaye de Westminster, sur un affût royal tiré par 142 marins de la Royal Navy.

Les invités ont déjà commencé à arriver à l’abbaye de Westminster, l’église vieille de 900 ans où la reine s’est mariée en 1947 et couronnée en 1953.

Des dignitaires, dont le premier ministre Justin Trudeau, arriveront plus tard. Il devrait commencer à 6 heures du matin

Quelques heures avant le début du service, les autorités de Londres ont déclaré que toutes les zones d’observation le long du parcours du cortège funèbre étaient pleines.

Avant les funérailles de la reine, la cloche du ténor a sonné chaque minute pendant 96 minutes, reflétant les années de la vie de la reine Elizabeth II.

Les funérailles se termineront par deux minutes de silence suivies de l’hymne national et d’une lamentation du joueur de cornemuse, avant que le cercueil de la reine ne soit emmené dans une procession entourée d’unités des forces armées en uniforme, avec les enfants de la reine marchant derrière, jusqu’à Wellington Arch près de Hyde Park.

Procession vers l’arche de Wellington après les funérailles nationales de la reine. NOUVELLES DE LA VILLE

Là, il sera placé dans un corbillard pour être conduit à Windsor pour une autre procession le long de la Long Walk, une avenue de trois milles (cinq kilomètres) menant au château de la ville, avant un service d’inhumation dans la chapelle Saint-Georges. Elle sera ensuite enterrée avec son défunt mari, le prince Philip, lors d’un service familial privé.

Après le service à Londres, le Canada honorera la défunte reine avec une cérémonie télévisée et un défilé aujourd’hui à Ottawa.

Des membres de l’armée et de la GRC défileront dans les rues de la capitale nationale et feront une salve de 96 coups de canon à 12 h 10.

Un service à la cathédrale Christ Church à Ottawa comprendra des éloges funèbres de l’ancien premier ministre Brian Mulroney et de l’ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson.

La cérémonie comprendra également des hommages, de la musique et des lectures par d’éminents artistes canadiens.

Après le service religieux, des avions de chasse CF-18 de l’Aviation royale canadienne effectueront un survol de la cathédrale et de la Colline du Parlement.