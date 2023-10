Le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande veulent interdire à la prochaine génération de fumer, à tout âge. Le Canada devrait-il suivre?

La dose22h46Dans quelle mesure une interdiction de fumer est-elle efficace pour lutter contre le tabagisme chez les jeunes ?

Alors que certains pays s’apprêtent à interdire le tabac à la prochaine génération, les experts affirment que le Canada devrait se demander si une interdiction similaire pourrait empêcher les jeunes de prendre cette habitude.

Les responsables gouvernementaux du Royaume-Uni sont les derniers à proposer une interdiction générationnelle de fumer, qui empêcherait les personnes âgées de 14 ans et moins d’acheter des cigarettes légalement.

Si elle est adoptée, la loi signifierait que l’âge légal pour fumer augmenterait d’un an chaque année jusqu’à ce qu’elle s’applique à l’ensemble de la population. Les responsables espèrent que cela créera le première « génération sans fumée ».

Cela suivrait une loi similaire adoptée en Nouvelle-Zélande l’année dernière ce qui limitera également le nombre de points de vente de cigarettes et la quantité de nicotine autorisée dans les produits du tabac fumés.

Les autorités du pays espèrent que cette loi les aidera à atteindre leur objectif d’un taux de tabagisme inférieur à cinq pour cent d’ici 2025, soit une baisse. contre environ huit pour cent des adultes (environ 331 000 personnes) qui ont fumé quotidiennement l’année dernière .

« De nombreux appels ont été lancés en faveur de l’élimination progressive ou de l’interdiction complète du tabac et c’est une façon d’y parvenir », a déclaré Michael Chaiton, scientifique principal au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, au Dr Brian Goldman, animateur de l’émission de CBC. La dose podcast.

Des sondages révèlent que les jeunes Canadiens commencent à fumer de moins en moins avec trois pour cent (soit environ 63 000) des 15 à 19 ans qui seraient fumeurs en 2020, soit une baisse par rapport à cinq pour cent de l’année précédente.

Cependant, les taux de vapotage chez les adolescents du pays sont parmi les plus hauts au monde .

Les experts qui étudient les habitudes de tabagisme et de vapotage des adolescents affirment que même si ces interdictions de fumer ne ciblent pas nécessairement le vapotage, un débat public sur une interdiction générationnelle de fumer et ce à quoi cela pourrait ressembler au Canada est justifié.

« Il y a beaucoup de facteurs contextuels qui entrent en jeu et que nous devons vraiment prendre en compte lorsque nous envisageons de mettre en œuvre quelque chose comme ça au Canada », a déclaré Laura Struik, professeure adjointe au département de sciences infirmières de l’Université de la Colombie-Britannique, qui a étudié les comportements tabagiques des adolescents. .

Les données montrent que les adolescents canadiens se tournent de moins en moins vers le tabac, avec environ 3 % des 15 à 19 ans fumant en 2020. (image Ullstein/Getty Images)

Ces facteurs incluent des éléments tels que le fait que les adolescents se tournent désormais davantage vers le vapotage plutôt que de fumer, et que nombre d’entre eux se procurent déjà leurs cigarettes illégalement via des marchés illicites ou auprès de personnes âgées, dit-elle.

Elle ajoute que toute discussion devrait également se concentrer sur les conséquences d’une interdiction, sur la manière dont celles-ci seraient appliquées et sur les soutiens pour aider les adolescents à arrêter de fumer.

David Hammond, professeur de santé publique à l’Université de Waterloo et éminent chercheur canadien sur le vapotage chez les jeunes, affirme qu’il n’existe pas de solution miracle, mais que les lois peuvent faire une différence dans les taux de tabagisme.

« De toute évidence, les enfants peuvent toujours s’en procurer, mais cela rend les choses encore plus difficiles. »

Pourquoi des interdictions générationnelles de fumer ?

Les autorités britanniques affirment que fumer crée une forte dépendance et que, comme la plupart des gens commencent à fumer à l’adolescence, l’interdiction de fumer pour les personnes nées à compter du 1er janvier 2009 pourrait contribuer à faire baisser les taux de tabagisme.

Struik affirme que les études montrent que les gens commencent généralement à fumer vers 14 ans en moyenne.

Nous ne savons pas encore dans quelle mesure une interdiction générationnelle de fumer pourrait être efficace, dit Chaiton.

Cependant, il dit qu’il existe d’autres cas réussis où le fait de rendre plus difficile le tabagisme a diminué la probabilité qu’ils commencent.

Il montre les États-Unis changer son âge minimum national de 18 à 21 ans . « Nous avons constaté que cela a eu un impact significatif sur la consommation de cigarettes chez les jeunes », a-t-il déclaré.

Il affirme que les interdictions générationnelles de fumer comme celles en vigueur en Nouvelle-Zélande et celles proposées au Royaume-Uni n’empêcheront pas complètement tout le monde de commencer à fumer, mais « réduiraient considérablement le rythme auquel ils commencent à fumer ».

Impacts sur la santé

La nicotine, le produit chimique addictif présent dans les produits du tabac, peut avoir des effets néfastes sur la santé des adolescents, en entravant leurs poumons et cerveau développement à exacerber problèmes de santé mentale .

« Lorsque vous prenez de la nicotine tout au long de votre adolescence, tout au long de ces étapes clés du développement, certains changements se produisent », a déclaré Struik.

Santé Canada a introduit de nouvelles étiquettes d’avertissement imprimées directement sur les cigarettes dans le but de dissuader les nouveaux fumeurs, d’encourager l’abandon du tabac et de réduire les décès liés au tabac. (Santé Canada)

Le tabagisme peut entraîner des problèmes de santé plus tard dans la vie, notamment de nombreux types de cancer , coups , maladie cardiaque et plus.

Traiter les maladies liées au tabagisme représente un coût énorme pour de nombreux pays. Les données disponibles les plus récentes montrent que le tabagisme coûte cher au système de santé du Canada environ 5,4 milliards de dollars en 2020 avec les meilleures estimations affichées autour 45 000 personnes meurent chaque année de maladies liées au tabagisme .

Le Canada a-t-il besoin d’une interdiction générationnelle de fumer ?

Chaiton affirme que l’approche globale du gouvernement néo-zélandais constitue « un objectif vraiment important pour la politique canadienne ».

Plus précisément, il dit que leur approche consistant à réduire le nombre d’endroits où les gens peuvent acheter des cigarettes tout en fournissant un soutien pour arrêter de fumer est vraiment efficace pour « amener la fin du jeu du tabac ».

Le gouvernement fédéral du Canada a un objectif beaucoup moins ambitieux en matière de réduction du tabagisme que celui de la Nouvelle-Zélande. Le Canada vise moins de cinq pour cent de consommation de tabac d’ici 2035 pas 2025.

REGARDER | L’Australie veut éradiquer le vapotage chez les jeunes

L’Australie sévit contre le vapotage des jeunes. Que fait le Canada? Vidéo en vedetteL’Australie a décidé d’interdire le vapotage sans prescription médicale et plusieurs provinces ont déjà interdit les produits aromatisés, mais Santé Canada a stagné dans l’adoption d’une législation radicale.

Santé Canada examine actuellement une loi fédérale concernant la vente et la promotion des produits du tabac et du vapotage, avec des consultations publiques en cours jusqu’au 3 novembre.

Un porte-parole de Santé Canada a déclaré dans un communiqué que l’examen comprend également un examen des politiques adoptées ailleurs.

Hammond affirme que le Canada a « pris du retard » en ce qui concerne les politiques liées aux produits du tabac et au tabagisme.

« Le Canada s’efforce d’apposer de nouveaux avertissements sur les cigarettes et de recycler en quelque sorte certaines propositions plus anciennes. Le Canada n’a pas fait grand-chose depuis un certain temps maintenant », a-t-il déclaré.

Eric Gagnon, vice-président des affaires corporatives, juridiques et externes d’Imperial Tobacco Canada, affirme que la compagnie de tabac a toujours soutenu le fait d’empêcher les cigarettes de tomber entre les mains de mineurs.

Il ajoute que le principal problème que le pays doit résoudre auprès des jeunes à l’heure actuelle est le vapotage.

« Je ne crois pas que la prohibition fonctionne, mais l’éducation et s’assurer qu’ils comprennent que ces produits ne sont pas pour eux est probablement la meilleure chose à faire en ce moment. »

Même si moins d’adolescents canadiens commencent à fumer, les taux de vapotage au pays sont parmi les plus élevés au monde. (Steven Senne/Associated Press)

Struik affirme que toute interdiction de fumer pour les jeunes générations au Canada devrait inclure des mesures de soutien élargies pour les jeunes, soit pour les aider à arrêter de fumer, soit à réduire leur consommation de nicotine.

À l’heure actuelle, les ressources destinées aux adolescents, comme les thérapies gratuites de remplacement de la nicotine, font défaut, dit-elle.

« Sans une bonne politique, les interventions vont avoir du mal. Sans de bonnes interventions, les politiques vont avoir du mal, et je pense que c’est là que vous verrez des choses comme les ventes de cigarettes sur le marché noir prospérer. »