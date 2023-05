Le Royaume-Uni et la Norvège signent un accord pour contrer les menaces sous-marines du réseau d’espionnage russe

Le Royaume-Uni et la Norvège ont convenu jeudi de renforcer leur coopération pour contrer les menaces sous-marines, craignant que les espions russes ne visent les alliés de l’OTAN.

S’adressant aux journalistes, le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a affirmé que la Russie avait « un programme naval spécifique conçu à la fois pour examiner et potentiellement saboter ou attaquer les infrastructures critiques appartenant à ses adversaires ».

Le ministre britannique de la Défense a également déclaré que le programme russe comprend un certain nombre de sous-marins et de « navires espions » qui sont « spécifiquement conçus » pour faire des ravages sur les infrastructures critiques.

La pression pour protéger les infrastructures critiques intervient environ neuf mois après que les pipelines Nord Stream 1 et 2 ont été endommagés fin septembre, entraînant ce qui a peut-être été la plus grande fuite de méthane à ce jour au large des côtes du Danemark dans la mer Baltique.

Les procureurs enquêtant sur l’incident ont trouvé des traces d’explosifs sur des « objets étrangers » près des pipelines endommagés dans ce qu’ils ont décrit comme une preuve de « sabotage grossier ».

Moscou n’a pas été directement identifiée comme étant à l’origine de l’incident qui a empêché l’acheminement du gaz naturel de la Russie vers l’Europe, bien que des responsables occidentaux aient soupçonné le Kremlin, en particulier compte tenu de sa tendance à attaquer les infrastructures critiques.

Jeudi, Wallace a déclaré que le Royaume-Uni et la Norvège répondaient aux menaces posées par la Russie en augmentant conjointement leurs efforts pour protéger le réseau de câbles et de pipelines critiques qui traversent la mer du Nord.

Le ministre de la Défense a déclaré que les systèmes essentiels au fonctionnement des sociétés occidentales, comme les systèmes pétroliers, gaziers et électriques, sont « vulnérables » et « doivent être protégés ».

Le Royaume-Uni lancera en juillet un navire, le RAF Proteus, dans le seul but de patrouiller dans les zones dotées d’infrastructures sous-marines, notamment entre la Norvège et le Royaume-Uni, où circulent des gazoducs, des parcs éoliens et des câbles électroniques.

« Ce que nous pouvons dire sans aucun doute, c’est que la Russie a l’intention et la capacité de cibler les infrastructures critiques de l’Occident », a ajouté Wallace. « Nous devons avoir l’intention et la capacité de le défendre. »